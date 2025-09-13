FC Argeș a avut un start fulminant, cu trei goluri marcate până în minutul 28. Au înscris Caio Ferreira (7'), Ionuț Rădescu (19') și Ricardo Matos (28'). Totuși, UTA a redus din handicap, iar până la pauză a înscris de două ori prin David Barbu (35') și Marius Coman (45').



Reacția lui Bogdan Andone după thriller-ul de la Arad, UTA - FC Argeș 3-3

UTA a obținut un punct după ce Valentin Costache a făcut 3-3 în minutul 68, în urma transformării unui penalty. Lovitura de la 11 metri s-a acordat după ce tânărul Yanis Pîrvu (18 ani) l-a faultat în careu pe Denis Hrezdac.



Deși FC Argeș a plecat cu un singur punct după ce a condus cu 3-0, Bogdan Andone spune că este un punct câștigat de piteșteni. Antrenorul oaspeților a explicat și cât de afectat a fost Yanis Pîrvu după penalty-ul comis.



"Cred că a fost un meci spectaculos. Multe goluri, multe situații. Am început bine jocul. Din păcate, l-am gestionat mai puțin bine în finalul primei reprize. Am primit goluri pe niște greșeli simple - primul din degajarea portarului, iar al doilea dintr-un corner. Până la urmă, greșelile fac parte din joc.



Vreau să rămân cu partea pozitivă a jocului de azi. Trebuie să muncim mai mult pe faza defensivă ca organizare, trebuie să luăm decizii mai bune și să învățăm din greșelile de azi. E important să nu le repetăm.



A fost un meci extrem de dificil, un stadion unde nu e ușor să joci, iar UTA e o echipă foarte bună. Adi Mihalcea face o treabă extraordinară. Știam că pun presiune mare și marchează tot timpul goluri. Cred că golul de 3-2, din minutul 45, a fost decisiv. Dacă reușeam să intrăm cu 3-1 la pauză, probabil am fi câștigat.



N-am revăzut penalty-ul. Yanis, săracul, plângea. Trebuie să învețe. E un copil. A făcut și nu trebuie să mai repete greșelile astea. Din dorință prea mare și determinare, face atacuri decisive. A făcut același lucru cu Rapid și am fost nevoit să-l scot la pauză ca să nu risc un cartonaș roșu", a spus Bogdan Andone, la conferința de presă.

După 9 etape, FC Argeș se află pe locul 3, cu 16 puncte, în timp ce UTA Arad e pe 5, cu 14 puncte.

