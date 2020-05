Meciul GALACTIC de retragere al lui Mutu NU se mai joaca la vara! Intalnirea stelara cu Totti, Del Piero si Pirlo, anulata din cauza pandemiei

Pandemia de coronavirus mai face o victima in randul evenimentelor asteptate de public. Cea de-a treia editie a Sports Festival, care urma sa aiba loc la Cluj-Napoca, intre 11 si 14 iunie, a fost amanata pentru anul viitor.

In ultimii ani, festivalul a adus la Cluj-Napoca sportivi de renume, care au evoluat in fata fanilor sau le-au transmis mesaje inspirationale prin intermediul unor discursuri. Editia din acest an ar fi trebuit sa respecte acelasi scenariu.

Printre cele mai importante evenimente programate in cadrul Sports Festival 2020, ar fi fost meciul de retragere al lui Adrian Mutu, partida demonstrativa la care anuntasera ca vor participa Francesco Totti, Andrea Pirlo, Fabio si Paolo Cannavaro, Gennaro Gattuso, Allesandro Del Piero si altii.

Prin organizarea acestui meci, Mutu isi dorea sa le multumeasca celor care i-au fost aproape in momentele in care evolua pentru echipa nationala. "Vor veni jucatori foarte importanti, dar nu va pot spune mai multe, avem o strategie. Ma bucur ca am sansa de a multumi publicului roman care a fost aproape de mine, atunci cand eram la echipa nationala. As vrea ca tinerii, copiii, sa poata intra in contact cu acesti jucatori. Avem nevoie de idoli, de oameni care pot indruma si inspira", a declarat Mutu, in urma cu mai mult timp, pentru Digi Sport.

Pe langa meciul de retragere al lui Mutu, la editia din acest an a Sports Festival ar fi trebuit sa participe si Simona Halep, care urma sa joace mai multe meciuri demonstrative. De altfel, intristata de amanarea evenimentului, campioana de la Wimbledon le-a transmis un mesaj celor care ar fi vrut sa participe la festival.