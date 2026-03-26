Meciul e la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, și contează pentru semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Turcia - România începe la ora 19:00.

Mircea Lucescu a ales un 4-3-3 pentru confruntarea de la Istanbul cu Ionuț Radu în poartă. Pe linia de fund vor fi Rațiu, Drăgușin, Burcă și Bancu, în compartimentul median Răzvan Marin, Hagi și Vlad Dragomir, iar trioul ofensiv va fi format din Man, Bîrligea și Mihăilă.

Marius Lăcătuș a văzut primul ”11” cu Turcia și a reacționat dur: ”Nu sunt fericit!”

Marius Lăcătuș, fost internațional român, a văzut primul ”11” format de Mircea Lucescu și a evidențiat că România va juca fără mijlocaș la închidere.

”Nu mă sperie că nu avem închizător. Am avut meciuri în care am jucat cu doi. Rămâne de văzut cât de bine e. Nu sunt prea fericit.

Nu văd acolo în zona centrală jucător care să fie agresiv, să recupereze, să facă un marcaj strâns”, a spus Lăcătuș la DigiSport.

Echipele de start:

Turcia (4-2-3-1): Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan

Selecționer: Vincenzo Montella

România (4-3-3): Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Aioani, L. Popescu - Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu

Aioani, L. Popescu - Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu Selecționer: Mircea Lucescu

Pariul lui Marica direct de la Istanbul: ”Unul dintre ei doi marchează”

Ciprian Marica, fost internațional român, va fi prezent la Turcia - România, iar înainte de meci a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Marica mizează pe Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi în Turcia - România. Fostul internațional a rămas uimit și de oamenii care au venit să susțină reprezentativa lui Lucescu la Istanbul.

”(n.r. Zi scorul) Oricât cu unul mai mult decât ei. (n.r. Cine dă golul?) Mihăilă sau Ianis Hagi. Nici nu mai contează, important e să dăm un gol mai mult decât ei.

Mă bucur că sunt foarte mulți români. Asta e incredibil de frumos. Civilizați. Chiar o mândrie să ne prezentăm în maniera asta”, a spus Ciprian Marica.