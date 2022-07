Marian Iancu și momentul în care a refuzat Steaua. Povestea spusă pas cu pas chiar de omul de afaceri. "Aduceam totul de acasă"

Omul de afaceri fusese condamnat în 2014 la 12 ani de pușcărie, însă a fost eliberat condiționat de Judecătoria Sectorului 4 București.

Puțină lume știe că Marian Iancu e din București și că în copilărie a practicat fotbalul. Născut în zona Giulești, omul de afaceri care tocmai a fost eliberat din închisoare a practicat sportul rege timp de 10 ani.

Marian Iancu: "Aveam viteză foarte bună, am evoluat atacant central și libero"

Într-un interviu acordat în 2008, Marian Iancu își istorisea interacțiunea în sportul-rege, unde a fost chiar aproape să joace la Steaua.

„Eram într-o clasă specială pentru fotbal. Am făcut sport de performanţă! Dirigintele mi-a fost şi antrenor. Era cel mai specializat centru din Bucureşti de creştere a fotbaliştilor. Aveam o viteză foarte bună. Fiind şi înalt, am evoluat pe postul de atacant central şi de libero. De la şcoala generală am trecut la Electroaparataj, iar apoi m-am mutat la Liceul „Spiru Haret", povestea Iancu, pentru EVZ, în urmă cu 14 ani.

Marian Iancu și momentul în care a fost aproape să ajungă la Steaua. "Am preferat să fac școala de șoferi"

Drumul în fotbal nu a fost pavat cu roze, dar Iancu a simțit că se coace ceva bun. A trecut peste anumite obstacole și a simțit fotbalul dur din ligile inferioare. După ce a făcut bani din diverse afaceri, vântul vieții l-a purtat tot către sportul-rege. Ajuns prosper om de afaceri, Iancu a devenit, peste ani, un rival al Stelei, echipă la care a fost foarte aproape să joace, după cum istorisea.

„Am jucat în campionatul de tineret-speranţe. De la şcoală eram plasat pe la diverse echipe din Liga a II-a şi a III-a, cum ar fi Metalul, Mase Plastice, Mecanică Fină, Laromet… Aduceam totul de acasă, de la mâncare până la echipament. Aveam şi ghete din carton! Cine avea Adidas era deja renumit.

Eram privilegiat, fiindcă ai mei o duceau bine în străinătate şi îmi trimiteau cele necesare în Bucureşti. Speram să devin un mare jucător. La 19 ani am abandonat însă brusc fotbalul. Trebuia să ajung la Steaua şi să joc acolo. Mă luau în armată şi eram obligat să evoluez pentru echipe ale armatei, gen Steaua, ASA Târgu-Mureş, Gloria Buzău… Am refuzat Steaua. Am preferat să fac şcoala de şoferi şi să ajung apoi mecanic auto“, a mai povestit Marian Iancu, pentru sursa mai sus menționată.

Starurile lui Marian Iancu la Poli Timișoara: Torje și Gigel Bucur

Marian Iancu, fost președinte al societății Balkan Petroleum, a devenit cunoscut în fotbal după ce cumpărat clubul Poli Timișoara în iarna lui 2005 de la fostul internațional Anton Doboș. În cei șase ani în care Iancu a investit la Timișoara, clubul a plătit aproximativ 21,5 milioane de euro pe achiziționarea a 101 jucători.

Bănățenii au reușit să-și vândă fotbaliști pe sume importante, cei mai reprezentativi dintre aceștia fiind Gabi Torje (2,5 milioane de euro plătiți de Dinamo) și Gigel Bucur (Kuban Krasnodar l-a luat cu 2 milioane de euro). În total, Poli a încasat în cei șase ani 13,7 milioane de euro din vânzarea de jucători.

Mândria lui Marian Iancu: a eliminat-o pe Șahtior

Momentul de vârf al lui Poli sub conducerea lui Marian Iancu a avut loc în 2010, când Poli a eliminat Șahtior Donețk, echipă pregătită de Mircea Lucescu, în turul trei al calificărilor din Champions League (2-2 în deplasare și 0-0 acasă). În barajul pentru grupe, Timișoara a fost eliminată de VfB Suttgart (0-2 acasă / 0-0 în deplasare)

Potrivit anchetatorilor din cazul RAFO, fostul patron de la Poli Timișoara şi colaboratorii săi au prejudiciat bugetul de stat pentru că nu au plătit impozitul pe profit de 806,2 miliarde lei şi prin TVA nelegal dedus de 550,3 miliarde, rezultând un prejudiciu total de 1.356.5 miliarde de lei.

Dumitru Dragomir: "Nu cred că va mai investi vreodată în fotbal"

Apropiat al lui Marian Iancu, Dumitru Dragomir a susținut că a discutat recent cu omul de afaceri.

”Am vorbit cu Marian. L-am întrebat cum se simte. Vă daţi seama că, după perioada asta (n.r.: - a stat 8 ani în închisoare), cât a stat el acolo, numai în pielea lui să fii. Am vrut doar să ştiu dacă e sănătos, mi-a zis că este bine, că, deocamdată, vrea doar să se liniştească şi să-şi revină după perioada aia neagră.

Eu vă spun un lucru: este un om foarte deştept, teribil de orgolios, nici măcar nu m-am gândit să-l întreb dacă l-aş putea ajuta cu ceva, pentru că n-ar fi acceptat nici în ruptul capului. Eu sunt sigur că, la câtă inteligenţă are omul ăsta, va reuşi să se ridice din nou pe afaceri. Despre fotbal nu am discutat absolut nimic, nici măcar nu s-a pus problema de vorbit despre fotbal.

Şi pentru că m-aţi întrebat, eu nu cred că el va mai investi vreodată în fotbal. Şi vă spun ceva: dacă o va face, cu mine a stricat orice prietenie”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Orange Sport.