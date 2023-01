Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara a vorbit în exclusivitate la „Ora exactă în sport” de pe PRO Arena despre fotbalul românesc, dar și despre perioada pe care a petrecut-o în spatele gratiilor.

Condamnat în 2014 la 14 ani de închisoare, fiind acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul RAFO, Marian Iancu a fost eliberat pe 27 iunie 2022, cu șase ani mai devreme decât termenul anunțat.

Marian Iancu a slăbit în închisoare

La începutul intervenției sale din emisiune, Marian Iancu a glumit pe seama perioadei petrecute în spatele gratiilor și a negat că ar fi avut probleme de sănătate în închisoare. Mai mult, fostul patron a dezvăluit că timpul în care a fost închis l-a ajutat să se ocupe de el și să facă mai mult sport, astfel că a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme.

„Am fost puțin ocupat în ultimii opt ani, ocupat cu ghilimelele de rigoare. Am fost la odihnă. Am o ordine de priorități, sper să recuperez timpul pierdut și cam atât, sunt focusat pe treaba asta.

Nu am avut nicio problemă medicală, dintr-un anumit punct de vedere, a fost foarte benefică perioada asta, am slăbit puțin, am făcut sport, m-am ocupat de ce nu mă puteam ocupa când eram în libertate, cred că am slăbit vreo 30 de kilograme, nu am absolut nimic, din punct de vedere medical totul e perfect, chiar mai bine decât înainte”, a declarat Marian Iancu la PRO Arena.

Starurile lui Marian Iancu la Poli Timișoara: Torje și Gigel Bucur

Marian Iancu, fost președinte al societății Balkan Petroleum, a devenit cunoscut în fotbal după ce cumpărat clubul Poli Timișoara în iarna lui 2005 de la fostul internațional Anton Doboș. În cei șase ani în care Iancu a investit la Timișoara, clubul a plătit aproximativ 21,5 milioane de euro pe achiziționarea a 101 jucători.

Bănățenii au reușit să-și vândă fotbaliști pe sume importante, cei mai reprezentativi dintre aceștia fiind Gabi Torje (2,5 milioane de euro plătiți de Dinamo) și Gigel Bucur (Kuban Krasnodar l-a luat cu 2 milioane de euro). În total, Poli a încasat în cei șase ani 13,7 milioane de euro din vânzarea de jucători.

Mândria lui Marian Iancu: a eliminat-o pe Șahtior

Momentul de vârf al lui Poli sub conducerea lui Marian Iancu a avut loc în 2010, când Poli a eliminat Șahtior Donețk, echipă pregătită de Mircea Lucescu, în turul trei al calificărilor din Champions League (2-2 în deplasare și 0-0 acasă). În barajul pentru grupe, Timișoara a fost eliminată de VfB Suttgart (0-2 acasă / 0-0 în deplasare)

Potrivit anchetatorilor din cazul RAFO, fostul patron de la Poli Timișoara şi colaboratorii săi au prejudiciat bugetul de stat pentru că nu au plătit impozitul pe profit de 806,2 miliarde lei şi prin TVA nelegal dedus de 550,3 miliarde, rezultând un prejudiciu total de 1.356.5 miliarde de lei.