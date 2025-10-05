Reapărut în viața publică după 8 ani de închisoare ca urmare a unor acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul RAFO, Marian Iancu a intrat într-un conflict cu Mircea Lucescu, despre care a spus după remiza cu Cipru că "e un pensionar senil cu pretenții de mare doctor docent în fotbal".

Marian Iancu, derapaj în direct după ce a fost numit "escroc ordinar" de Mircea Lucescu



În urmă cu o lună, Lucescu i-a răspuns lui Iancu: "Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului".



Vizibil deranjat de declarația lui Lucescu, Iancu l-a jignit din nou pe actualul selecționer al României într-o emisiune la Digisport, duminică dimineață.



"Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni. Eu am plătit taxe și impozite statului român. 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.



Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme", a spus Iancu.

