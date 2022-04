Vârf puternic, care poate înscrie și din jumătate de ocazie, George Țucudean (30 de ani) a fost unul dintre cei mai valoroși atacanți români din ultimul deceniu. Din diferite motive, arădeanul retras din fotbal la 29 de ani a strâns doar 10 selecții în națională, reprezentativă pentru care a marcat de trei ori.

Marele regret al lui George Țucudean

Marele său regret l-a dezvăluit luni într-un interviu pentru Pro Arena și Sport.ro.

"Mi-aș fi dorit să mă calific cu echipa națională la un turneu final. Înainte de asta mi-am dorit să ajung la echipa națională. Înainte de asta mi-am dorit să ajung la echipa națională, eram toate făcute pas cu pas.

Mă bucur că am reușit să câștig campionatul, eram foarte disperat să câștig un trofeu. Am câștigat la Dinamo, apoi am câștigat la Steaua, la Viitorul, la CFR. După fiecare trofeu îmi doream tot timpul mai mult, mai mult, mai mult. Îmi doream să ies golgheterul campionatului, am ieșit de două ori", a declarat George Țucudean, într-un interviu realizat pentru Pro Arena de jurnalista Matilda Popa.

3,5 milioane de euro e cea mai înaltă cotă de piață atinsă de Țucudean (4 aprilie 2019)

e cea mai înaltă cotă de piață atinsă de Țucudean (4 aprilie 2019) 1,86 m e înălțimea fostului atacant lansat de UTA

e înălțimea fostului atacant lansat de UTA 65 de goluri în 187 de partide a marcat Țucudean în Liga 1

în 187 de partide a marcat Țucudean în Liga 1 23 de goluri în 55 de meciuri a înscris Țucudean în Liga 2

Ce antrenor ar vrea să vadă Țucudean la echipa națională, în viitor

Naționala a fost preluată de la începutul acestui an de Edward Iordănescu, antrenor care îi succede în funcție lui Mirel Rădoi, căruia i s-a încheiat contractul la finalul lunii noiembrie. Tricolorii au ratat calificarea în barajul pentru CM 2022 după ce s-au clasat pe locul al treilea în Grupa J a preliminariilor, după Germania (direct la turneul din Qatar) și Macedonia de Nord (s-a calificat în baraj, a eliminat Italia în semifinala play-off-ului, dar a pierdut cu Portugalia).

"Am fost obișnuiți cu performanțe mari în trecut. Acum, ușor,ușor, sper să avem rezultate. Nu pot să aibă rezultate antrenorii de pe azi pe mâine. Avantajul lor e că își pot lua cei mai buni jucători din România. Aș vrea să văd pe viitor un antrenor din Generația de Aur. Știu că au fost ofertați, dar probabil nu au încredere momentan", a mai spus fostul atacant de la UTA, Dinamo, FCSB și CFR Cluj.

În primele meciuri cu Edward Iordănescu pe bancă, naționala a pierdut cu Grecia, pe stadionul Steaua, 0-1, și au remizat în deplasare cu Israel, 2-2, partide transmise în direct de Pro Arena și VOYO. Ambele confruntări au avut caracter amical.

George Țucudean a jucat pentru Standard Liege și Charlton

George Țucudean și-a început cariera la UTA și a fost cumpărat de Dinamo în 2010. Atacantul a mai evoluat la Standard Liege, Charlton, Steaua, ASA Târgu Mureș, Pandurii, Viitorul. S-a retras de la CFR Cluj, după ce a câștigat titlul în 2020.

În aprilie 2019, fostul vârf lansat de UTA a suferit o operație pe cord la o renumită clinică din Austria. Intervenția pe cord a fost una reușită, atacantul a revenit pe gazon după o pauză de recuperare, însă ulterior a mai fost supus unei intervenții chirurgicale.

Pentru binele său, George Țucudean a decis să se retragă în toamna anului 2020, când avea doar 29 de ani.