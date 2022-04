În urmă cu aproape 1 an și jumătate, George Țucudean (30 ani) decidea să se retragă din activitate. Cu toate că a încercat să revină după intervenția chirurgicală, fostul atacant a considerat că cel mai bine este să renunțe la fotbalul profesionist.

Decizia a venit chiar când Țucudean se afla în apogeul carierei și era cel mai în formă vârf de atac român. Iar după retragere, fostul jucător al CFR-ului s-a confruntat cu o situație dificilă, în care nu mai putea nici să urmărească meciurile de fotbal.

Țucudean: „Nu am mai văzut unul care să se opereze și după 3 săptămâni să joace”

„Acum am început să mă mai uit la meciuri, dar am avut o perioadă în care am urât fotbalul, nu voiam să mai aud. Mi-a fost greu pentru că am avut o ură, știam că la fotbal am pățit lucrurile alea. Perioada a durat cam 3-4 luni.

Având în vedere câte lucruri se întâmplă cu jucătorii cu probleme cardiace nu am văzut unul care să se opereze și după 3 saptămâni să joace. Numai eu am fost nebun, eram disperat, întrebam doctorul când pot să încep efortul. Mi-a zis 10 zile, dar problema nu era inima, era locul unde am făcut operația. Eu după 10 zile făceam bicicletă și am început să alerg, eram disperat să revin. Poate că ar fi trebui să fac o pauză de 6 luni. Cel puțin, la mine cred că au fost pe fond de stres”, a declarat George Țucudean pentru PRO Arena și www.sport.ro.

De-a lungul carierei, George Țucudean a marcat 66 de goluri în 284 de meciuri oficiale. De asemenea, are și 3 goluri la echipa națională în 10 prezențe.