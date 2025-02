Fotbalul românesc lansează, periodic, niște jucători care „rup norii“ în țară, după care, atunci când fac pasul în străinătate, eșuează și revin acasă, cu coada între picioare. Din păcate, Louis Munteanu (22 de ani) se încadrează, deocamdată, în această categorie.

La Farul Constanța, el a fost o mare vedetă a Superligii noastre. Dovadă și bilanțul său, sub comanda lui Gheorghe Hagi: 86 de meciuri, 25 de goluri și 11 pase de gol.

Cu aceste cifre, Louis Munteanu a fost transferat de Fiorentina, în septembrie 2020, pentru 1,7 milioane de euro. În Italia însă, atacantul român n-a apucat să joace decât pentru formația Under 19. La Fiorentina Primavera, Munteanu a adunat 40 de meciuri, 13 goluri și 4 pase decisive. După care, fără să bifeze măcar un minut la echipa mare, a fost trimis înapoi în România, fiind transferat definitiv de CFR Cluj pentru 2,3 milioane de euro.

Mutarea s-a făcut, în vara anului trecut, într-un moment în care pentru semnătura lui Louis Munteanu s-a bătut și FCSB. Finalmente însă, Gigi Becali s-a retras din această cursă, iar acum, după FCSB – CFR Cluj (1-1), partidă în care Louis Munteanu a înscris, latifundiarul din Pipera a dezvăluit marele defect al atacantului pe care l-a ratat, în vară.

„Munteanu e fotbalist de mare clasă. Putea să mai dea un gol. Eu, între Munteanu și Bîrligea, îl aleg pe Bîrligea, că-mi plac muncitorii. Dacă Munteanu alerga, era jucător de 50 milioane, dar stă numai la pomană. Am încercat, am oferit două milioane de euro (n.r. – în vară), dar ei au cerut opt și eu am zis că nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Dacă Munteanu alerga ca Bîrligea, dădeam opt milioane de euro pe el, dar nu aleargă, stă doar la pomană“, a spus Gigi Becali.

În acest sezon, la CFR Cluj, Louis Munteanu are 22 de meciuri, 12 goluri și 1 pasă de gol. Cota sa, la ora actuală, potrivit transfermarkt.com: 2,2 milioane de euro.