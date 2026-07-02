Manevra prin care fanii Stelei vor să forțeze promovarea în Liga 1: „Nu e o problemă de lege”

Potrivit asociației AS47, informațiile care circulă prin Ministerul Apărării Naționale referitoare la necesitatea modificării legislației sunt complet false. Fanii au explicat pașii legali prin care echipa ar putea evolua în primul eșalon, arătând spre lipsa de inițiativă a decidenților și spre refuzul de a semna actele necesare.

Gruparea a prezentat argumente juridice pentru a demonta ideea că Steaua nu se poate asocia cu un privat. Printre acestea se numără dispozițiile din Codul civil, Legea sportului și regulamentul propriu al clubului. Suporterii au amintit că actele interne au fost modificate încă din anul 2022 pentru a permite o astfel de mișcare.

„Pentru că cineva pare să plimbe acest fake news prin minister și prin club: „nu se poate, trebuie schimbată legea", reiterăm public: nu am identificat niciun articol de lege care să împiedice clubul Steaua să facă parte dintr-o asociere în participațiune cu o entitate privată”, au transmis fanii.