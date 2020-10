Aleix Garcia e pregatit sa debuteze la Dinamo! Ce spun oficialii clubului despre acomodarea lui la echipa: "Trebuie tratat la fel ca oricare alt jucator!"

Fostul mijlocas de la Manchester City, Aleix Garcia (23 de ani), a inceput antrenamentele sub comanda antrenorului Cosmin Contra.

Fotbalistul lui Dinamo ar putea debuta in Liga 1 chiar impotriva liderului Universitatea Craiova. Rufo Collado, noul director sportiv al "cainilor" a fost cel care l-a dorit foarte mult pe spaniolului.

"Aleix este un jucator bun care va intra treptat, pentru a se acomoda. Are zile de antrenament si vom vedea daca il vom putea folosi la meciul viitor"

Oficialul "cainilor" a vorbit si despre calitatea pe care o are fotbalistul care a evoluat la City, descriindu-l ca un jucator diferit si cu o calitate pe care nu o gasesti la orice jucator.

"Este un jucator diferit, dar asa cum este si Borja Valle. Ei sunt jucatori diferiti cu alta calitate si greu de gasit. Ei trebuie tratati la fel ca orice alt jucator. Pentru mine, si Sorescu, Fabbrini, Grigore, Puljic sunt la fel de importanti. Ei probabil ca au o trecere mai mare in presa, insa nivelul uman este cel mai important si s-a integrat bine in vestiar, iar cat de curand ne vom putea bucura de Aleix Garcia", a declarat Rufo Collado pentru Telekom Sport.

Manchester City l-a achizitionat in 2015 pe Aleix Garcia, dar spaniolul nu a reusit sa evolueze de foarte multe ori in tricoul "cetatenilor". El a fost imprumutat si la Mouscron sau Girona, iar in acest an cele doua parti s-au hotarat sa rupa colaborarea.

