În primele două meciuri din UEFA Conference League, CFR Cluj a obținut doar un punct, după 1-1 cu Balkani și 0-1 cu Sivasspor. Iar joi, 6 octombrie, de la 22:00, în direct pe PRO ARENA și VOYO, campioana României va juca pe terenul Slaviei Praga, în runda a treia a competiției.

În ultimele săptămâni, la CFR Cluj a fost o perioadă mai agitată, existând anumite neînțelegeri între Dan Petrescu și oficialii echipei, din cauza jocului nesatisfăcător și a rezultatelor sub așteptări obținute atât în campionat, cât mai ales în Europa.

După un schimb de replici la distanță între antrenor și Neluțu Varga, în urma unor discuții, cele două părți au lăsat deoparte problemele și au continuat relația de colaborare.

"Avem un antrenor, au existat anumite neînțelegeri legate de jocul echipei, amplificate și de noi, pentru că nu am știut să ne rezolvăm problemele în familie. Antrenorul echipei a fost, este și va fi Dan Petrescu. Are toată susținerea noastră, nu s-a făcut rabat, ne-am așezat la masă, inclusiv cu suporterii. Nu avem de gând să schimbăm antrenorul, mai clar de atât nu am cum să spun", a declarat Cristi Balaj la PRO ARENA.

Slavia Praga este liderul grupei, având o victorie (3-2 pe teren propriu cu Ballkani) și un egal (1-1 la Sivasspor), iar duminică, în ultimul meci din campionatul Cehiei, a trecut fără probleme de Slovan Liberec, scor 3-0, goluri marcate în mai puțin un sfert de oră (intervalul dintre minutele 16 și 29) de suedezul de origine siriană Aiham Ousou, internaționalul nigerian Peter Olayinka și atacantul ceh Stanislav Tecl.

