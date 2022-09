Înaintea meciului cu FC Argeș, Dan Petrescu a răbufnit la conferința de presă, făcând o serie de declarații controversate, unele dintre ele fiind către direcție către conducerea clublui.

Neluțu Varga a oferit o reacție la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în exclusivitate pentru PRO TV, comentând atât afirmațiile făcute de tehnicianul campioanei, cât și alte subiecte, printre care rezultatele sub așteptări din ultima perioadă.

"Eu nu i-am redus bugetul, eu am redus greșelile pe care le-a făcut el. A adus jucători de talie, de proastă calitate pe care-i plăteam cu 40-50 de mii pe lună. Despre asta vorbim: despre Chipciu, despre Alibec, despre mulți alții. Cheltuiam sute de mii de euro pe lună, respectiv milioane pe an degeaba. El a ales jucătorii pe care i-a dorit și i-am plătit. Să nu vorbească că nu am plătit, pentru că am plătit în jur de 3 milioane numai în vara asta. Tot ce mi-a cerut, i-am dat. Deci nu are ce să-mi spună, că nu i-am făcut poftele", a declarat Neluțu Varga pentru PRO TV.

Dan Petrescu, discurs dur: "Dacă ei s-au plictisit de campionate și grupe, plec!"

La conferința de presă susținută înaintea meciului cu FC Argeș, Dan Petrescu a anunțat că este gata să plece dacă nici conducerea nu îl mai susține. Antrenorul a anunțat că va avea o discuție cu patronul Neluțu Varga, marți, în care se va stabili dacă rămâne sau nu la CFR Cluj.

Petrescu nu înțelege de ce este atât de multă presiune pe el în condițiile în care a calificat echipa în grupele Conference League și a avut un mesaj dur pentru cei care "vor răul clubului".

"Eu nu înțeleg de unde vine această presiune. În primul an aici, am câștigat campionatul și am plecat. Am revenit, am venit pe final, am luat iar campionatul, poate nu era tot meritul meu, am dus echipa în grupe, am ajuns până în primăvară. Anul următor, am câștigat iar campionatul, iar ne-am dus până în grupele Europa League. Nici atunci nu era lumea mulțumită. După 6 luni, iar au fost probleme, am plecat, iar m-au chemat. Iar am luat campionatul, iar am ajuns în grupe. Băi, băieți, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupe, nicio problemă, plec! Dacă ei s-au plictisit... că eu mai mult să iau campionatul și să o duc în grupe, nu pot. Poate vine altul și ia Champions League sau ajunge în grupe. Nicio problemă! Dar eu nu înțeleg de unde vine această presiune.

L-am sunat pe patron și am zis ca după meciul cu Piteștiul să vorbim. Indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne în istoria clubului ca cel mai bun antrenor. N-o să se schimbe nici peste 1.000 de ani. Rezultatele nu o să mi le ia nimeni. Eu sunt mândru, fericit, nu mi-e frică de nimeni. Să vină toți fanii la mine, eu mi-am făcut datoria. Nimeni nu poate să facă la CFR niciodată ce am făcut eu.

De unde vine presiunea asta? Ce salarii? Noi am luat jucători liberi. Echipa e în grupe și se bate pentru campionat. Avem niște meciuri în minus și ne batem la campionat. Mai sunt 32 de meciuri. De unde e atâta panică? Alții, care vor răul clubului, se infiltrează și fac rău clubului. Ceilalți fac ei și atunci lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proști. Că asta fac acum, sunt proști toți de aici. Dacă ar fi inteligenți, ei știu cine e omul și antrenorul Dan Petrescu. Sunt persoane care vor răul clubului", a spus Dan Petrescu.