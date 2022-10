Totul despre adversara lui CFR Cluj din Conference League. Slavia Praga, clubul deținut de o companie gigantică a statului chinez  

SLAVIA PRAGA

Data înființării - 1892, sub demunirea Akademicky cyklisticky odbor Slavia de studenții la facultatea de medicină din cartierul praghez Vinohrady / inițial gândit ca un club de ciclism, clubul a deschis și secție de fotbal, în 1896, când a câștigat primul meci oficial contra lui AC Praga (5-0) / În 1905, Slavia l-a numit manager pe scoțianul Johnny Madden, care a condus echipa timp de 25 de ani, câștigând 438 de meciuri din cele 598 jucate și rămânând cel mai longeviv antrenor din istoria echipei cehe.

Denumirea completă / Supranume / culori - Sportovni klub Slavia Praha - fotbal / "Cervenobili ("Roș-albii"), "Sesivani" ("Cei cu crampoane"), "Vecna Slavia" ("Eterna Slavia") / roșu și alb

Stadion



Fortuna Arena, cartierul Vrsovice, Praga, Cehia / inaugurat în mai 2008, cost de construcție - 40 de milioane de euro / capacitate - 20.800 de locuri, gazon natural / a găzduit Supercupa Europei în 2013 și meciurile echipei Viktoria Plzen în grupele Champions League, în sezonul 2011-2012, dar și partidele naționalei Cehiei / a găzduit concerte Metallica, Iron Maiden, R.E.M., Depeche Mode, Pink, Bruce Springsteen, Coldplay, Bon Jovi, Rammstein, Kiss

Oraș



Vrsovice este cartierul tradițional al echipei Slavia, în Sectorul 10 al Pragăi, la sud-est de centrul Capitalei cehe. Existența sa este documentată din 1088, are aproximativ 100.000 de locuitori și în zonă se mai găsește stadionul echipei Bohemians Praga / Praga este capitala Cehiei și are 1.275.000 de locuitori, fiind prima dată atestată în secolul al 5-lea și fiind unul dintre principalele orașe turistice din Europa Centrală

Antrenor



Jindrich Trpisovsky (46 de ani) / ceh / a evolua ca portar la nivel de amatori și a abandonat fotbalul, din cauza unor probleme la genunchi / a devenit antrenor la 20 de ani, la grupele de juniori ale clubului Cechie Karlin, mai lucrând la academiilor celor de la Bohemians Praga și Sparta Praga, apoi lucrând ca secund la Xaverov Horni Pocernice, în liga secundă din Cehia / ca antrenor principal le-a pregătit pe Horni Mecholupy (2011-2013), Viktoria Zizkov (2013-2015), Slovan Liberec (2015-2017) și Slavia Praga (2017-2022) / în palmaresul său se găsesc trei titluri de campion (20182-2019, 2019-2020, 2020-2021), trei cupe (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021) și o Supercupă a Cehiei (2019).

Valoare lot - 58.78 milioane de euro (față de 29.18 milioane de euro, la cât de cotat lotul lui CFR Cluj)

Cei mai valoroși jucători



Tomas Holes (7 milioane de euro / 29 de ani), Peter Olayinka (6.5 milioane de euro / 26 de ani), Yira Sor (5 milioane de euro / 22 de ani), Lukas Provod (4.5 milioane de euro / 25 de ani), Lukas Masopust (3.5 milioane de euro / 29 de ani), Ondrej Lingr (3.5 milioane de euro / 23 de ani), Oscar Dorley (3.5 milioane de euro / 24 de ani) / în tabăra CFR-ului, cei mai bine cotați jucători sunt Andrei Burcă (4 milioane de euro / 29 de ani), Cristian Manea (2.7 milioane de euro / 25 de ani), Gabriel Debeljuh (2.2 milioane de euro / 26 de ani), Claudiu Petrila (1.7 milioane de euro / 21 de ani), Nana Boateng (1.6 milioane de euro / 28 de ani)

Palmares intern - 20 de titluri de campioană (7 Cehia și 13 Cehoslovacia), plus alte 10 care nu sunt omologate de Federația Cehă de Fotbal, între 1897 și 1948 / 9 Cupe (6 Cehia și 3 Cehoslovacia) / 13 cupe neomologate de Federația Cehă de Fotbal (Charity Cup, Central Bohemians Cup, Liberty Cup, între 1908 și 1948)

Cele mai bune rezultate din cupele europene



semifinală Cupa UEFA (1995-1996 / 0-1, 0-1 cu Bordeaux) / câștigătoare Mitropa Cup (Cupa Europei Centrale / 1938), finalistă Coupe des Nations (1930) / a evoluat de două ori în grupele Champions League și de șapte ori în cele ale Europa League / a ajuns de două ori până în sferturile de finală ale Europa League, în sezoanele 2018-2019 (0-1, 3-4 cu Chelsea) și 2020-2021 (0-4, 1-1 cu Arsenal)

Sezonul trecut - a terminat pe primul loc sezonul regulat, dar a sfârșit play-off-ul pe locul secund. Clasamentul final a fost Viktoria Plzen (85p), Slavia Praga (78p), Sparta Praga (73p) / a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Cehiei de Sparta Praga (0-2) / a ajuns până în sferturile de finală ale Conference League, după ce a terminat pe locul secund Grupa B (Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa), apoi a trecut de Fenerbahce (3-2, 3-2) și LASK Linz (4-1, 3-4), dar a pierdut dubla cu Feyenoord (1-3, 3-3)

Situația actuală - Locul secund în campionat, cu 22 de puncte în 10 meciuri, după Viktoria Plzen (23p, 9m), dar înaintea celor de la Sparta Praga (17p, 10m) / va juca pe 25 octombrie cu Dukla Praga, în turul al treilea al Cupei Cehiei / A trecut în calificări de St Joseph's (Gibraltar / 7-0, 4-0 / turul 2), Panathinaikos (Grecia / 2-0, 1-1 / turul 3) și Rakow Czestochowa (Polonia / 2-0, 1-2 / play-off), iar acum este lider în Grupa G a Conference League, cu patru puncte din 2 meciuri, după egalul cu Sivasspor (1-1) și victoria cu Ballkani (3-2)

Finanțare

Clubul este deținut de CITIC Group Corporation Ltd, un holding de investiții deținut de statul chinez, cunoscut în trecut ca China International Trust Investment Corporation (CITIC), care are sediul în districtul Chaoyang din Beijing. Din 2019, este cel mai mare conglomerat de stat din China și una dintre cele mai mari firme internaționale care deține bunuri în alte țări decât cea de origine. CITIC deține 99.98% dintre acțiunile societății pe acțiuni a Slaviei prin compania de imobiliare Sinobo Group, care mai are în portofoliu 36% din acțiunile de la Beijing Gouan. Sinobo realizează și tranzacții imobiliare pe piața cehă. CITIC Europe Holdings A.S. este o subsidiară a companiei-mamă, cu sediul în Cehia, care desfășoară tranzacții în finanțe, imobiliare, industria hotelieră, inginerie mecanică, industria berii, turism, industria aviatică, media și sport. În 2019, China a amenințat că va stopa finanțarea clubului de fotbal, după ce guvernul de la Praga a reziliat un acord de parteneriat economic între cele două țări.

Particularități ale lotului



În ultimii doi ani, Slavia i-a vândut pe cei mai importanți oameni din lot - Abdallah Sima (8 milioane de euro / Brighton), Alexander Bah (8 milioane de euro / Benfica), David Zima (5.9 milioane de euro / Torino), Jan Kuchta (5 milioane de euro / Lokomotiv Moscova), Petar Musa (4.25 milioane de euro / Boavista), Nicolae Stanciu (4 milioane de euro / Wuhan Three Towns), Daniel Samek (2 milioane de euro / Lecce), iar cele mai scumpe achiziții au fost Yira Sor (Banik Ostrava), Eduardo Santos (Karvina) și Daniel Fila (Mlada Boleslav), pe fiecare plătindu-se 1.2 milioane de euro. Par să fi apus timpurile când finanțatorii chinezi plăteau 4 milioane de euro pe Stanciu sau 3.5 milioane de euro Peter Olayinka, acum investițiile s-au mai domolit. Însă, Slavia are încă un lot redutabil, care poate juca de la egal la egal cu echipe cu pretenții în fotbalul european, având sub contract 11 internaționali cehi și alți jucători cu meciuri pentru naționalele Slovaciei (2), Nigeriei (1), Liberiei (1), Coastei de Fildeș (1) și Ucrainei (1).

Primul "11" probabil



Ales Mandous - David Doudera, Eduardo Santos (Aiham Ousou), Taras Karachaba, David Jurasek - Petr Sevcik, Christ Tiehi - Lukas Masopust (Ewerton), Lukas Provod (Ondrej Lingr), Peter Olayinka - Stanislav Tecl

Foto - @SKSlaviaPrahaFotbal