Antrenorul secund al campioanei i-a transmis un mesaj tranșant patronului, confirmându-i acestuia bănuielile legate de forma fizică a experimentatului jucător.



Episodul care a umplut paharul s-a consumat după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 1-3, meci în care Chiricheș a fost introdus pe teren în minutul 75. Deși Gigi Becali îl iertase după o evoluție slabă cu CFR Cluj și îl păstrase în lotul pentru campionat, răbdarea sa a ajuns la final.



Telefonul care schimbă totul



Finanțatorul roș-albaștrilor a povestit cum a fost contactat de principalul său om de pe banca tehnică. Mihai Pintilii i-a spus direct că finul său nu mai poate face față la nivel fizic rigorilor postului de mijlocaș, post pe care a fost folosit în ultima perioadă.



"M-a sunat Pintilii și mi-a zis de Chiricheș: 'Nu mai poate la mijlocul terenului, dacă vreți, băgați-l fundaș central'", a povestit Becali pentru Fanatik.



Reacția patronului a fost imediată, mărturisind că se teme de greșelile pe care Chiricheș le-ar putea comite într-o zonă nevralgică a terenului. "Le-am zis, mă enervez dacă pierde mingea acolo. Nu mai poate, i-a scăzut viteza", a adăugat el.



Astfel, Gigi Becali a reiterat propunerea pe care i-o făcuse deja fundașului: retragerea din activitatea de jucător și preluarea unei funcții în staff-ul echipei, o mutare care s-ar putea concretiza în pauza de iarnă.



"Îi expirase contractul, eu m-am rugat de el, dar nu mai poate. I-am propus să se retragă, acum să vedem în iarnă. Stai, mă, acolo în club. Rămâi lângă Pintilii, stați acolo pe viață", a încheiat Becali.

