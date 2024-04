Unicul gol al partidei a fost reuşit de Cristina Carp (68), cu o lovitură de cap, la centrarea trimisă de Ştefania Vătafu. România a dominat autoritar jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având şi o bară, prin Teodora Meluţă (22).

Vineri, în meciul de debut în grupă, tricolorele au surclasat Armenia cu 5-0, în deplasare. În celălalt meci de marţi, Armenia a învins Bulgaria cu 3-2, în deplasare.

România conduce în grupă cu 6 puncte, urmată de Armenia, 3 puncte, Bulgaria, 3 puncte, Kazahstan, 0 puncte. România va înfrunta Bulgaria în următoarele partide, pe 31 mai acasă şi în data de 4 iunie în deplasare.

Criterii de calificare la EURO 2025

În calificări, similar cu parcursul din Liga Naţiunilor, echipele concurează în grupe a câte trei (Liga C) sau patru, cu şase meciuri programate în perioada aprilie-iulie 2024, fiecare echipă urmând a disputa un meci acasă şi unul în deplasare împotriva tuturor celorlalte adversare din grupa ei.

Primele două clasate din Liga A (locurile 1 şi 2) se vor califica direct la turneul final din iulie 2025, alăturându-se echipei gazdă, Elveţia (care va concura în Liga B, deşi calificarea sa automată este asigurată). Celelalte şapte locuri rămase vor fi decise în două runde de play-off, programate în octombrie şi noiembrie/decembrie.

Prima rundă a play-off-ului este împărţită în două trasee. Echipele care termină pe locurile 3-4 în Liga A vor întâlni cele cinci câştigătoare ale grupelor plus trei cel mai bine clasate locuri 2 din Liga C. Din cele 16 echipe, 8 avansează în următoarea rundă a play-off-ului. În celălalt traseu al primului tur, câştigătoarele celor patru grupe plus două cel mai bine clasate locuri doi din Liga B vor întâlni într-un joc de baraj colegele din aceeaşi ligă clasate pe următoarele locuri secunde plus cele patru echipe clasate pe locul trei. Din cele 12 echipe, 6 avansează în următoarea rundă a play-off-ului.