Plătesc 53 de milioane de dolari ca să joace într-un campionat de fotbal feminin! 

Din 2026, NWSL va avea încă două francize, prima fiind deja adjudecată de un viitor club din Boston. Nu va fi prima echipă profesionistă de fotbal feminin din oraș, care a mai găzduit pe Boston Breakers.

Boston, unul dintre cele mai bune orașe pentru sport din SUA

Aceasta a jucat în Women’s United Soccer Association (WUSA), între 2001 și 2003, apoi a concurat chiar în NWSL, înainte să dea faliment, în 2018. Alte echipe profesioniste de renume din Boston sunt Red Sox (baseball / MLB), Celtics (baschet / NBA), Bruins (hochei pe gheață / NHL), New England Patriots (fotbal american / NFL), New England Revolution (fotbal masculin / MLS), Cannons (lacrosse / PLL) sau Breach (Esports / CDL). Orașul găzduiește Boston Marathon și Head of the Charles Regatta (canotaj).

Noul club va plăti o taxă de extindere de 53 de milioane de dolari

Noul club din Massachusetts, care va purta tot numele Breakers, va plăti taxa de extindere de 53 de milioane de dolari, apoi va mai cheltui încă 50 de milioane pentru angajarea personalului și modernizarea infrastructurii. Suma este una considerabilă, pentru că la precedenta expansiune, cluburile Angel City FC (Los Angeles / 2 milioane de dolari) și Wave FC (San Diego / 5 milioane de dolari) au plătit sume mult mai mici. În 2024 se va întoarce în competiție și Utah Royals, în timp ce Bay FC (San Francisco Bay Area, California) va debuta.

Fiica acționarului lui Boston Celtics va conduce clubul

Consorțiul Boston Unity Soccer Partners este condus de Jennifer Epstein, fiica coproprietarului lui Boston Celtics (NBA), Robert Epstein, managing partners sunt Anna Palmer, Stephanie Connaughton și Ami Kuan Danoff, iar investitori minoritari sunt acționari de la Boston Red Sox (MLB), Boston Celtics și oameni de afaceri din zonă.

Noua franciză va fi prima investiție a Monarch Collective, un fond de investiții dedicat sportului feminin. Echipa urmează să joace pe arena White Stadium (11.000 de locuri) din cartierul Franklin Park, care va trece printr-un amplu proces de renovare.

Echipele din Denver, Cleveland și St. Louis se bat pentru ultimul loc

Pentru cel de-al doilea loc și-au depus candidaturile echipe din Denver (Colorado / Denver FC), Cleveland (Ohio / Cleveland Pro Soccer) și St. Louis (Missouri / St. Louis City SC). Echipele înscrise pentru sezonul 2024, care va începe pe 15 martie, sunt Angel City FC, Bay FC, Chicago Red Stars, Houston Dash, Kansas City Current, NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Racing Louisville FC, San Diego Wave FC, Seattle Reign FC, Utah Royals și Washington Spirit.

Foto - Getty Images