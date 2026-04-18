LPS "Nicolae Rotaru" a câștigat turneul de la Constanța și merge în Final Four-ul național

Liga Liceelor Playerfy 2026 a oferit la Constanța unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului de până acum.

Într-o atmosferă excelentă, creată de peste 1.500 de susținători, colegi, părinți și profesori prezenți în tribunele Sălii Sporturilor „Simona Amânar”, turneul local de la Constanța a aratat cât de bine este primit proiectul în comunitatea locală. Prezența numeroasă din tribune, implicarea elevilor, atmosfera creată de colegi și profesori și interesul din jurul competiției confirmă că Liga Liceelor Playerfy reușește să activeze liceele nu doar pe teren, ci și în jurul unei experiențe comune, care aduce împreună sportul, comunitatea și spiritul de apartenență.

La capătul unui turneu intens și spectaculos, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a câștigat trofeul și a devenit campioana județului Constanța, respectiv a treia echipă calificată în Final Four-ul național al Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Rezultatele turneului de la Constanța

Sferturi de finală

  • Liceul Teoretic „Ovidius” - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” 0-5
  • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” - Liceul Teoretic „Traian” 3-1
  • Liceul Internațional de Informatică - Colegiul Național „Mihai Eminescu” 0-5
  • Liceul Tehnologic „Ion Podaru” - Liceul Teoretic „George Călinescu” 5-1


Semifinale

  • Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 0-0, 2-1 după loviturile de departajare
  • Colegiul Național „Mihai Eminescu” - Liceul Tehnologic „Ion Podaru” 2-2, 2-3 după loviturile de departajare


Finala mică

  • Colegiul Național „Mihai Eminescu” - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 1-3
  • Finala mare
  • Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - Liceul Tehnologic „Ion Podaru” 2-1


Clasamentul final

  • Locul 1: Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”
  • Locul 2: Liceul Tehnologic „Ion Podaru”
  • Locul 3: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”


Premii individuale

  • Cel mai bun portar: Andrei Maer - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”
  • Cel mai bun jucător: Ciprian Andrei - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”
  • Cel mai bun marcator: Ștefan Beu - Colegiul Național „Mihai Eminescu”


Un moment special al zilei a fost prezența lui Denis Alibec, jucător al Farului Constanța, care a participat la festivitatea de premiere și a înmânat trofeele și premiile câștigătorilor. Prezența sa a fost primită cu entuziasm de elevi și de publicul din sală, iar mesajul de susținere transmis pentru proiect a întărit încă o dată valoarea Ligii Liceelor Playerfy ca inițiativă care merită sprijinită și dezvoltată la nivel național.

Constanța a închis turneele din țară. Urmează Bucureștiul, apoi Final Four-ul național

Turneul de la Constanța a fost ultimul turneu din țară din cadrul Fazei 2, după etapele desfășurate la Giurgiu și Sibiu. În urma acestor competiții locale, au fost deja stabilite 3 dintre cele 4 echipe care vor participa în Final Four-ul național:

  • Colegiul Național „Ion Maiorescu” - campioana Giurgiu
  • Liceul Teoretic „Constantin Noica” - campioana Sibiu
  • Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - campioana Constanța

Faza 2 se va încheia odată cu turneul final București, organizat în perioada 27-30 aprilie 2026, la Sala Polivalentă, acolo unde cele 16 licee calificate din Capitală vor lupta pentru titlul de campioană a Bucureștiului și pentru ultimul loc disponibil în Final Four.

Ulterior, cele patru campioane se vor întâlni în Faza 3 - Final Four-ul național, care va avea loc pe 5 mai 2026, la Sala Dinamo, și care va reprezenta punctul culminant al sezonului, momentul în care va fi desemnată campioana națională a Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Mulțumiri partenerilor locali

Mulțumim tuturor partenerilor locali care au contribuit la buna desfășurare a turneului de la Constanța:

  • Școala Postliceală „Sf. Teodor”, pentru asistența medicală
  • Inspectoratul Școlar Județean Constanța și domnului Inspector Școlar pentru Educație Fizică și Sport, Gabriel Georgescu
  • Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, domnului director Marian Țuțuianu și doamnei consilier Mariana Solomon

Mulțumiri partenerilor și sponsorilor proiectului

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

Pentru a urmări cele mai noi informații, programul competiției, rezultatele, materialele video și momentele importante din cadrul proiectului, vă invităm să urmăriți canalele oficiale Liga Liceelor Playerfy:

Instagram: @ligaliceelor.playerfy Website: www.ligaliceelor.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Ruptură la Universitatea Craiova! A reziliat în plin play-off: ”Mulțumim pentru tot!”
Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”
Drăgușin, fotbalist de nivel înalt? Legendarul Rio Ferdinand a dat răspunsul
Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat
Flavius Stoican schimbă tactica la Farul: ”Asta ne dorim”
Gigi Becali dă lovitura: 8,000,0000 de euro!
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”

Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat
Drăgușin, fotbalist de nivel înalt? Legendarul Rio Ferdinand a dat răspunsul
Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”
Gigi Becali dă lovitura: 8,000,0000 de euro!
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Liga Liceelor Playerfy și-a desemnat campioana! Liceul care a pus mâna pe marele trofeu (EXCLUSIV pe PRO Arena, VOYO și Sport.ro)
Liga Liceelor și-a desemnat campioana! Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” a cucerit trofeul în Sala Dinamo (exclusiv PRO ARENA și VOYO)
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

