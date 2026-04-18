LPS ”Nicolae Rotaru” a câștigat turneul de la Constanța și merge în Final Four-ul național

La capătul unui turneu intens și spectaculos, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a câștigat trofeul și a devenit campioana județului Constanța, respectiv a treia echipă calificată în Final Four-ul național al Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Într-o atmosferă excelentă, creată de peste 1.500 de susținători, colegi, părinți și profesori prezenți în tribunele Sălii Sporturilor „Simona Amânar”, turneul local de la Constanța a aratat cât de bine este primit proiectul în comunitatea locală. Prezența numeroasă din tribune, implicarea elevilor, atmosfera creată de colegi și profesori și interesul din jurul competiției confirmă că Liga Liceelor Playerfy reușește să activeze liceele nu doar pe teren, ci și în jurul unei experiențe comune, care aduce împreună sportul, comunitatea și spiritul de apartenență.

Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Reacția lui Lyes Houri după ce a fost dat afară de la Craiova: ”Plec cu gândul ăsta”

Rezultatele turneului de la Constanța

Sferturi de finală

Liceul Teoretic „Ovidius” - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” 0-5

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” - Liceul Teoretic „Traian” 3-1

Liceul Internațional de Informatică - Colegiul Național „Mihai Eminescu” 0-5

Liceul Tehnologic „Ion Podaru” - Liceul Teoretic „George Călinescu” 5-1





Semifinale

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 0-0, 2-1 după loviturile de departajare

Colegiul Național „Mihai Eminescu” - Liceul Tehnologic „Ion Podaru” 2-2, 2-3 după loviturile de departajare





Finala mică

Colegiul Național „Mihai Eminescu” - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 1-3

Finala mare

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - Liceul Tehnologic „Ion Podaru” 2-1





Clasamentul final

Locul 1: Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”

Locul 2: Liceul Tehnologic „Ion Podaru”

Locul 3: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”





Premii individuale

Cel mai bun portar: Andrei Maer - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”

Cel mai bun jucător: Ciprian Andrei - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”

Cel mai bun marcator: Ștefan Beu - Colegiul Național „Mihai Eminescu”





Un moment special al zilei a fost prezența lui Denis Alibec, jucător al Farului Constanța, care a participat la festivitatea de premiere și a înmânat trofeele și premiile câștigătorilor. Prezența sa a fost primită cu entuziasm de elevi și de publicul din sală, iar mesajul de susținere transmis pentru proiect a întărit încă o dată valoarea Ligii Liceelor Playerfy ca inițiativă care merită sprijinită și dezvoltată la nivel național.

Constanța a închis turneele din țară. Urmează Bucureștiul, apoi Final Four-ul național

Turneul de la Constanța a fost ultimul turneu din țară din cadrul Fazei 2, după etapele desfășurate la Giurgiu și Sibiu. În urma acestor competiții locale, au fost deja stabilite 3 dintre cele 4 echipe care vor participa în Final Four-ul național:

Colegiul Național „Ion Maiorescu” - campioana Giurgiu

Liceul Teoretic „Constantin Noica” - campioana Sibiu

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - campioana Constanța

Faza 2 se va încheia odată cu turneul final București, organizat în perioada 27-30 aprilie 2026, la Sala Polivalentă, acolo unde cele 16 licee calificate din Capitală vor lupta pentru titlul de campioană a Bucureștiului și pentru ultimul loc disponibil în Final Four.

Ulterior, cele patru campioane se vor întâlni în Faza 3 - Final Four-ul național, care va avea loc pe 5 mai 2026, la Sala Dinamo, și care va reprezenta punctul culminant al sezonului, momentul în care va fi desemnată campioana națională a Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Mulțumiri partenerilor locali

Mulțumim tuturor partenerilor locali care au contribuit la buna desfășurare a turneului de la Constanța:

Școala Postliceală „Sf. Teodor”, pentru asistența medicală

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și domnului Inspector Școlar pentru Educație Fizică și Sport, Gabriel Georgescu

Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, domnului director Marian Țuțuianu și doamnei consilier Mariana Solomon

Mulțumiri partenerilor și sponsorilor proiectului

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

Pentru a urmări cele mai noi informații, programul competiției, rezultatele, materialele video și momentele importante din cadrul proiectului, vă invităm să urmăriți canalele oficiale Liga Liceelor Playerfy:

Instagram: @ligaliceelor.playerfy Website: www.ligaliceelor.ro