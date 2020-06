"Daca le punem ghetele in picioare, si daca merg fac entorsa!" Sorin Cartu, total IMPOTRIVA regulilor impuse lin Romania

Sorin Cartu crede ca virusul a fost mai mult unul politic si nu vede rostul masurilor de distantare sociala.

Sorin Cartu, oficial al CSU Craiova, este dezamagit de masurile impuse in Romania si considera ca toate echipele din liga 1 au avut la dispozitie prea putin timp pentru a se pregati.

"S-a intarziat cu reluarea pregatirii si cu toate. Desi suntem la un sport colectiv, ramanem cu antrenamente facute individual. Daca le punem ghetele in picioare, si daca doar merg fac entorsa. Jocurile oficiale o sa fie jocuri amicale.

S-au facut niste reguli... iar in momentul in care s-au luat decizii s-au batut cap in cap. Jucatorii de la Craiova sunt in cantonament pana maine. Vom avea sambata un amical cu Viitorul, apoi intram in saptamana jocului oficial.", a spus Cartu la Digi Sport.

"Daca un jucator e infectat, il scoatem afara si putem continua."

Cartu crede ca regulile au fost stabilite gresit si trebuia sa se poata intra si pe stadion la meciurile de fotbal. Nu este de acord nici cu interzicerea scuiparii pe teren deoarece este un lucru instinctiv pentru jucatori.

"Pe strada se pot plimba 2-3 oameni la o distanta impusa, dar pe stadion nu se poate. Ce face un jucator daca are iarba in gura? O inghite sau o scuipa? Ca am auzit ca nu e voie sa scuipe pe teren. Daca un jucator e infectat, il scoatem afara si putem continua.", a mai spus Cartu.