Liderul fanilor a transmis pentru fanatik.ro că actualul vârf al echipei, Daniel Bîrligea, este superior lui Munteanu.



Mustață nu crede că mutarea se va realiza în iarnă și, mai important, nu o consideră necesară pentru ca echipa să atace titlul. Acesta a pus capăt rapid discuțiilor, indicând soluția pe care o vede în lotul actual.



"FCSB are nevoie de un jucător ca Bîrligea, cu asta am spus tot", a spus Mustață. Liderul Peluzei Nord a insistat asupra comparației dintre cei doi atacanți: "Din punctul meu de vedere, nu ai ce atacant să aduci mai bun decât Bîrligea în momentul de față, poate doar un jucător din străinătate".



"Undă verde" pentru Cernat



Pe lângă subiectul Munteanu, Gheorghe Mustață a analizat și alte mutări posibile la club. Acesta nu are nicio obiecție față de numirea lui Florin Cernat în funcția de director sportiv, chiar dacă fostul mijlocaș a jucat la Dinamo.



"Îl cunosc ca jucător, este serios din ce știu. Nu are nicio legătură că a activat la Dinamo, niciodată nu a făcut afirmații urâte despre clubul nostru. A jucat foarte mult afară, e profesionist și nu cred că încurcă pe cineva", a menționat șeful Peluzei Nord.



În privința luptei la titlu, Mustață rămâne optimist: "Eu încă sper să luăm campionatul". Totuși a oferit și o altă preferată la titlu, în cazul în care FCSB nu ar reuși să redreseze corabia până la finalul sezonului: "Dacă ar fi să nu câștige FCSB campionatul, (aș prefera) Craiova. (n.r. pentru Mirel Rădoi) Da".

