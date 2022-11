Jucătorul de la FCSB care-i amintește lui Nicolae Dică de el însuși: „Așa am fost și eu”

David Miculescu a semnat cu FCSB la începutul lui august 2022, după ce patronul Gigi Becali a plătit pentru serviciile sale 1.7 milioane de euro conducerii de la UTA Arad. De atunci, fotbalistul a înscris două goluri în 24 de apariții în tricoul „roș-albastru”.

Nicolae Dică, antrenorul care a avut două mandate pe banca FCSB-ului, a evidențiat faptul că David Miculescu îi aduce aminte de el insuși în tinerețe. Tehnicianul a vorbit despre abilitățile pe care le are extrema dreaptă a grupării din Berceni.

Dică: „Miculescu e precum am fost eu”

„În momentul ăsta, da, aia e poziţia lui (n.r. - în zonele laterale). În dreapta are randamentul mai bun, acum. Dar consider că peste un an, doi ani va deveni de zonă centrală, cum va deveni şi Tavi Popescu.

Miculescu e precum am fost eu. În careu are execuţii, e în careu acolo, are ocazii de a marca sau marchează, e acest tip de jucător şi de asta zic că va fi de zonă centrală. Şi eu am fost în lateral la început, apoi am început să joc în zona centrală”, a spus Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

Cariera lui David Miculescu

David Miculescu a trecut în vara anului 2018 de la reprezentativa U19 a UTA-ei Arad la echipa mare, iar în 2022, conducerea l-a vândut la FCSB, pentru 1.7 milioane de euro, moment în care cota sa era de 1.2 milioane, potrivit Transfermarkt.

La națională, fotbalistul are un gol în patru convocări

Pentru gruparea „roș-albastră”, Miculescu are deja două goluri și două pase decisive în 24 de apariții, în aproape 1.300 de minute în care a îmbrăcat echipamentul FCSB-ului.

FCSB, în această stagiune

Gruparea „roș-albastră” se află în acest moment pe locul șase în campionatul Superligii. După 18 etape, însă cu două meciuri în minus, FCSB a obținut 26 de puncte, după ce a înregistrat șapte victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

FCSB, în perioada de mercato din vară

Veniri - Boban Nikolov (28 ani / mijlocaș central / liber de contract), David Miculescu (21 ani / atacant / UTA Arad / 1.7 milioane de euro), Andrea Compagno (26 ani / atacant / FCU Craiova 1948 / 1.5 milioane de euro), Eduard Radaslavescu (18 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 500.000 de euro), Radu Boboc (23 ani / fundaș dreapta / FCV Farul / 400.000 de euro), Joyskim Dawa (26 ani / fundaș central / FC Botoșani / 350.000 euro), Vadim Rață (29 ani / închizător / FC Voluntari / 300.000 de euro), Marco Dulca (23 ani / închizător / Chindia Târgoviște / 250.000 de euro), Bogdan Rusu (32 ani / atacant / CS Mioveni / 200.000 euro), Joonas Tamm (30 de ani / fundaș central / Vorskla Poltava / liber de contract), Rachid Bouhenna (30 ani / fundaș central / CFR Cluj / liber de contract).