Istvan Kovacs, bântuit de acuzația care i-a marcat cariera: „Marș de aici!“

Istvan Kovacs (40 de ani) a fost delegat la finala Ligii Campionilor, cel mai așteptat meci de final de sezon în lumea fotbalului. Ceea ce înseamnă că, pe 31 mai, când Inter Milano și PSG se vor alinia la start, la Munchen, în prim-plan va fi și un arbitru român.

Cu prilejul finalei UEFA Champions League 2025, Istvan Kovacs își va trece în palmaresul stelar al treilea meci european intercluburi cu trofeul pe masă. În 2022, el a „fluierat“ ultimul act din Conference League, pentru ca, în 2024, UEFA să-l delege la finala Europa League. Așadar, Istvan Kovacs va realiza acum tripla europeană și își va câștiga definitiv locul în clubul select al celor mai buni arbitri români ai tuturor timpurilor.

Istvan Kovacs, „faultat“ de limba română

Ascensiunea lui Istvan Kovacs în arbitraj nu e tocmai surprinzătoare. Pentru că, de când a debutat la nivelul primei ligi, el a fost considerat un central promițător. Ulterior, nu doar că a confirmat așteptările, dar le-a și depășit cu mult!

Totuși, drumul parcurs de Istvan Kovacs până în top a fost unul dificil. Mai ales că în fotbalul românesc, „ungurul“ Istvan Kovacs n-a fost mereu bine primit. Iar problemele sale s-au agravat, după ce s-a aflat că, în tinerețe, nu stăpânea bine limba română.

„Eu l-am descoperit, mi-a plăcut ca arbitru, însă din caza faptului că el vorbea mai mult limba maghiară, la testele teoretice nu se descurca bine. Eu am insistat să trec peste acest deficit al lui pentru că am zis că are calităţi native, fizice în special, pentru a deveni un bun arbitru“, a dezvăluit Gheorghe Constantin, zis și „Vâlcea“, omul care a condus, la un moment dat, Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA).