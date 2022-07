Ionel Ganea: "El e 'number one' la FCSB!"

Ionel Ganea (49 de ani), fost atacant la Gloria Bistrița, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și Poli Timișoara, susține că FCSB poate surmonta ecartul înregistrat în Georgia.

Marcatorul României din meciul cu Anglia de la EURO 2000 nu a uitat să trimită și o săgeată ironică spre patronul vicecampioanei, Gigi Becali, care ia de multe ori măsuri la echipă la primul impuls.

Ionel Ganea: "Numai Gigi Becali poate să explice!"

„E posibil să se califice. Steaua (n.r.: FCSB) a demonstrat tot timpul că are valoare și poate oricând să întoarcă un rezultat de 1-0. Numai Gigi Becali poate să explice cum am ajuns să pierdem în Georgia. El e number one la Steaua.

Jocul Stelei (n.r.: FCSB-ului) mi se pare un pic că de la mijloc în sus suferă și nu mai practică același joc colectiv. Jucătorii încearcă să iasă în evidență și iau acțiunile pe cont propriu. Ei au avut tot timpul rezultate foarte bune când au jucat foarte bine din punct de vedere colectiv. Acum jucătorii exagerează și joacă mai mult mai individual. Echipa trebuie să înțeleagă că e un joc colectiv și asta poate face diferența", a declarat Ionel Ganea, potrivit Fanatik.

Saburtalo - FCSB 1-0

Saburtalo a fost echipa cu inițiativa încă din startul meciului, când Sikharulidze și Gocholeishvili au adus pericol la poarta lui Târnovanu. Prima șansă a lui FCSB a venit abia în minutul 26, când Cordea a avut un șut blocat.

Cu o apărare depășită de multe ori, în special în flancuri, FCSB s-a văzut condusă din minutul 51, când Levan Nonikashvili a marcat cu un șut din marginea careului, pe jos, la care Târnovanu nu a putut interveni.

În prelungirile primei reprize, Ovidiu Popescu a comis o gafă uriașă, trimițând direct la un adversar în propriul careu, însă FCSB a scăpat cu fața curată, iar scorul pauzei a fost 1-0 pentru Saburtalo.

Partea secundă a început furtunos, cu ocazii mari de ambele părți. Târnovanu a intervenit excelent în mai multe rânduri, în timp ce Cordea și Coman, care a nimerit și bara, au avut cele mai mari șanse de a înscrie din tabăra vicecampioanei României.

Ambele formații puteau înscrie în partea secundă, însă s-a încheiat 1-0 pentru Saburtalo, iar calificarea se va decide la retur, pe Arena Națională, joi, 28 iulie, de la 20:30.

