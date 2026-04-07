Ioan Ovidiu Sabău: ”Lucescu mi-a marcat profund cariera și viața!”

Fostul antrenor de la U Cluj a transmis un mesaj emoționant în care a mărturisit că ”Il Luce” a fost pentru el mai mult decât un antrenor și că viața și cariera sa au fost marcate profund de legendarul antrenor.

”Ne-a părăsit domnul Mircea Lucescu, un om care a iubit fotbalul cu toată ființa lui.

Am avut privilegiul să fiu antrenat de dânsul aproximativ 10 ani și să fiu foarte apropiat de el. Pentru mine nu a fost doar un antrenor, ci un mentor și un om care mi-a marcat profund cariera și viața.

Îi voi păstra mereu o stimă și un respect aparte”, a fost mesajul transmis de Ioan Ovidiu Sabău pe rețelele sociale.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.