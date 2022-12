Fostul stoper al FCSB-ului a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, iar în cadrul emisiunii a vorbit, printre altele, și despre momentul în care a aflat că a fost convocat la reprezentativa de fotbal a Camerunului.

Invitat la Poveștile Sport.ro, Nana Falemi a spus cât timp i-a luat să accepte convocarea la naționala Camerunului

În acest sens, Nana Falemi a precizat că imediat cum a aflat vestea, a și acceptat! Jumătate camerunez, fostul fotbalist retras din activitate în 2009 de la Gaz Mentan a evidențiat că primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și sune tatăl.

„A venit convocarea de la naționala Camerunului. Tata e camerunez, eu sunt jumătate camerunez, crescut în România, născut aici, dar sunt jumătate camerunez. Nici nu am mai stat pe gânduri!

Am mers direct și am considerat că e un dar de la Dumnezeu pentru toată munca pe care am depus-o până atunci. În mod normal, trebuia să merg să joc la echipa națională fără problemă.

(n.r. Cât timp ți-a luat să iei decizia?) Pe loc! Credeam că e o glumă! Astea erau glumele noastre, vezi că ești chemat la lot... Nu e stilul meu să fiu euforic, dar l-am sunat pe tata să-i spun că am primit convocarea și gata!”, a spus fostul jucător.

Cifrele lui Nana Falemi

Nana Falemi și-a început cariera fotbalistică la Petrolul Ploiești, în vara anului 1999 a semnat cu Steaua București, unde s-a făcut remarcat, în iarna anului 2005 a părăsit trupa „roș-albastră” pentru Ergotelis.

Grecii nu l-au păstrat decât pentru jumătate de sezon, în vară revenind în Liga 1 la FC Vaslui. Volyn Lutsk l-a cumpărat în 2006, pentru 10.000 euro, moment în care cota sa pe piață, conform Transfermarkt, era de 500.000 euro.

Falemi a ajuns la JS Sainty în iulie 2006, iar în ianuarie 2007 a rămas fără echipă. A revenit în România un an mai târziu la Astra II, iar în sezonul 2008/09 a evoluat pentru Gaz Metan. După ce a rămas fără contract, s-a retras definitiv din fotbal.