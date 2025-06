Jucătorul, prin apropiații săi, susține că a fost indus în eroare să semneze un nou contract, în timp ce președintele Cristian Bobar se apără: "Este un jucător major, știe ce semnează. Adică a citit doar suma?"



Apele sunt mai mult decât tulburi la CSM Reșița, una dintre protagonistele play-off-ului sezonului trecut din Liga 2. Ceea ce părea a fi un caz de indisciplină, după ce președintele Cristian Bobar și antrenorul Flavius Stoican au anunțat la reunirea lotului că stoperul Sergiu Rimovecz refuză să se prezinte la echipă, capătă acum o nouă turnură.



Varianta fotbalistului, intrat în vederile naționalei de tineret, este radical diferită. Potrivit surselor din anturajul său, Rimovecz se consideră înșelat de conducerea din Valea Domanului și acesta ar fi motivul real pentru care nu a mai venit la pregătire.



Concret, jucătorul acuză clubul că i-ar fi prezentat o prelungire contractuală pe doi ani sub forma unui simplu act adițional de creștere salarială. Contractul său inițial urma să expire pe 30 iunie, iar fundașul credea că va deveni liber.



"Sergiu nu știa că era vorba despre o prelungire, i-au spus că este un simplu act de mărire salarială. Îi tot spuneau că «și dacă ai oferte, nu poți pleca fără acordul nostru», iar el nu înțelegea la ce se referă, din moment ce credea că va rămâne liber de contract", transmit apropiații fotbalistului pentru GSP. Aceștia adaugă că Rimovecz "acum vrea să se intereseze ce poate face astfel încât să rămână liber".



Reacția președintelui Bobar



Confruntat cu aceste acuzații grave, președintele reșițenilor, Cristian Bobar, a oferit o replică tăioasă, insistând că a acționat mereu pentru a proteja interesele clubului, dar și ale jucătorului.



"Cum, Doamne, să-l păcălesc? În primul rând, a fost ca și copilul meu. L-am luat de la un salariu de 600 de lei, a ajuns la 1.500 de euro. Este normal ca la fiecare mărire să se prelungească și contractul. El a citit contractul, are și agent", a punctat Bobar pentru sursa de mai sus.



Oficialul a continuat pe un ton retoric: "Este un jucător major, știe ce semnează. Adică a citit doar suma din contract, doar că i se mărea salariul? Mi se pare un lucru normal să protejez clubul, ca jucătorii crescuți de noi să aibă contracte pe termen cât mai lung".



Bobar mai spune că jucătorul nu i-a comunicat niciodată aceste nemulțumiri și, dimpotrivă, l-ar fi asigurat că se va întoarce la echipă. "Am mesajele cu el, în care mi-a spus că revine la antrenamente. Acum este suspendat. M-a păcălit de atâtea ori că vine, dar tot nu a apărut. Nu le răspunde colegilor, nu răspunde nimănui", a încheiat președintele, care a menționat și un alt episod tensionat: un transfer ratat la U Cluj în 2024, blocat de Reșița, care i-ar fi fixat atunci un preț de 200.000 de euro.



"Cei de la U Cluj s-au interesat de el, într-adevăr, dar am crezut mult mai mult în el. Noi chiar îl vedeam noul Chivu! Era un jucător de bază, am vrut să-l mai ținem cel puțin o jumătate de an aici", a mai spus Cristian Bobar.