Tricolorii au pierdut 0-1 cu Italia și 1-2 cu Spania. Victoria italienilor cu Slovacia de sâmbătă seară le-a fost fatală tricolorilor, care nu mai au acum nicio șansă să mai ajungă una dintre primele două clasate din Grupa A de la EURO U21.



Spania e prima clasată cu șase puncte, urmată de Italia tot cu șase puncte, în timp ce Slovacia și România sunt ultimele în grupă fără niciun punct obținut.



Costel Pantilimon e dur după eliminarea de la EURO U21: ”O gestionare total greșită! Nu au ce să caute pe teren astfel de lucruri”



Costel Pantilimon, fost mare portar român, a fost prezent la Studio EURO U21, ediție transmisă la Pro Arena. Pantilimon a sugerat că Federația Română de Fotbal nu ar fi trebuit să înceapă Europeanul de tineret cu Daniel Pancu la cârma micilor tricolori.



Selecționerul României a urmărit primele două jocuri din tribună din cauza suspendării din meciul cu Elveția din ultima partidă din campania de calificare din noiembrie.



”Un meci echilibrat. Cel puțin prima parte. Cumva, mai entuziast după golul marcat de noi. Cu părere de rău că nu am reușit mai mult, să gestionăm această dominație a spaniolilor. din ultimele 30 de minute. Am avut șansă, jocul ne ducea spre un rezultat foarte pozitiv! La începutul jocului lumea ne-ar fi dat drept echipa pierzătoare.



Mi se pare că aceste două meciuri au avut momente-cheie pe care nu am știut să le gestionăm. Și uite așa s-a scris istoria acestui turneu. Cred că influență foarte mare a avut și situația lui Pancu. Nu cred că echipa națională a gestionat foarte bine această șansă



(n.r. A afectat și suspendarea lui Pancu?) Nu am înțeles, cumva, toată decizia asta a federației. Ce s-a întâmplat nu cred că a fost benefic, pentru ce s-a întâmplat în circuitul naționalei. Să pleci la un turneu final fără antrenorul principal pe bancă... Nu au ce să caute pe un teren de fotbal și mai ales la nivelul unei echipe naționale.



Se vede clar că nu există autoritate. Nu există comunicare. O gestionare total greșită a federației”, a spus Costel Pantilimon la Studio EURO U21.