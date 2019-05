Inca un stadion de MILIOANE intr-un oras fara echipa in primele 3 ligi! Anunt de ultima ora

CNI va construi o arena noua la Ramnicu Valcea!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Primarul orasului, Mircia Gutau, spune ca a primit anuntul oficial din partea institutiei. Stadionul va avea in jur de 10 000 de locuri si va beneficia si de o pista de atletism. Orasul Ramnicul Valcea nu mai are echipa in primele 3 ligi ale tarii, dupa ce CSM Rm Valcea s-a desfiintat in 2017, cand era in liga secunda.

"Am fost informati ca a fost prins pe lista de investitii a CNI stadionul din Ramnicu Valcea. E vorba de o constructie de la 0. Obligatia noastra e sa dam terenul liber. Demolam totul si facem alt stadion", a spus Gutau.

Stadionul din Valcea are 11 500 de locuri si a fost deschis in 1946, apoi renovat in 2006.