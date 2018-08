"IMAGINEA RUSINII!" Spaniolii de la Marca scriu despre momentul JENANT care a avut loc la un meci din Romania! Ce s-a intamplat

Partida din liga secunda din Romania a avut un incident rar vazut pe terenul de fotbal.

Gestul lui Emil Sandoi de la partida dintre FC Arges si Chindia Targoviste ce a avut loc in weekend a ajuns in presa din intreaga lume! Cei de la Marca il descriu ca fiind "una dintre cele mai nesportive imagini din fotbal in ultimii ani".

"Imaginile rusinii" mai scriu spaniolii la clipul cu antrenorul celor de la FC Arges care a intrat pe teren si a oprit atacul lui Cristian Negut, jucatorul Chindiei. Arbitrul partidei, Adrian Comanescu, l-a eliminat direct pe Sandoi pentru gestul sau inconstient.