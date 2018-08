SIMONA HALEP, US OPEN | De ce se bucura Boris Becker pentru succesele Simonei Halep! Ce spune fostul mare campion despre romanca

Simona Halep debuteaza luni la US Open, impotriva Kaiei Kanepi. Meciul va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Boris Becker, castigator a 6 titluri de Grand Slam, a vorbit despre turneul de la US Open, ultimul al anului, laudand rezultatele obtinute de Simona Halep, dar si ridicand semne de intrebare la adresa Mariei Sharapova.

Simona Halep va debuta la US Open 2018 impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, luni, in prima zi de concurs, de la ora 18, ora Romaniei, fiind primul meci pe terenul Louis Armstrong. "Tenisul feminin este foarte interesant in acest moment. Am fost extrem de fericit cand Halep s-a impus la Roland Garros. Acest lucru trebuia sa se intample cu mult, mult timp in urma. M-a bucurat si triumful lui Kerber la Wimbledon. Asta demonstreaza ca exista mai mult spatiu de manevra, mai multe jucatoare care se pot impune. Nu e ca in circuitul masculin", a declarat Becker pentru sport-express.ru.

Boris Becker, fostul antrenor al sarbului Djokovic, nu este convins de jocul Mariei Sharapova si spune despre rusoaica de pe locul 22 WTA ca este mult prea inconstanta in rezultate. "Sharapova a jucat foarte bine la Roland Garros, apoi a urmat o prestatie la Wimbledon pe care trebuie sa o uite. Nu sunt sigur in privinta sanselor ei de revenire. Sigur, este o campioana, nimeni nu poate nega asta, are experienta si mentalitatea potrivita, dar a devenit foarte instabila, inconstanta. Nu cred ca poate merge pana la capat la US Open. Kasatkina este cea mai buna jucatoare din Rusia acum. Merge in directia potrivita. Este o jucatoare pe care marile favorite se roaga mereu sa o evite. Cand porneste cu sansa a doua joaca cel mai bun tenis.", a mai spus Becker.

Turneul de la US Open 2018 se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.