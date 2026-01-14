Federația Română de Fotbal a anunțat, astăzi, cooptarea fostului mare internațional, Ilie Dumitrescu, în echipa FRF. Acesta se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc.

Ilie Dumitrescu va fi ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, pe care Federația Română de Fotbal își dorește să o aducă la București în 2028 sau 2029.

„Ceea ce ne dorim e ca să folosim această finală Europa League ca un element declanșator pentru cluburile din România, în ceea ce înseamnă înțelegerea mai bună a specificităților pieței din Europa Centrală și de Est. Noi și cluburile avem aceeași misiune, formarea jucătorilor români, astfel încât aceștia să se poată integra cât mai ușor în fotbalul modern de astăzi, fotbalul occidental, fie la nivel de cluburi, fie pentru echipele naționale”, menționa președintele FRF, Răzvan Burleanu, după ședința Comitetului Executiv din 9 decembrie 2025.

Pentru a-și atinge acest obiectiv, Federația Română de Fotbal va înființa un nou departament, Professional Club Services. Componenta tehnică a noii inițiative strategice își propune să consolideze un cadru unitar pentru dezvoltarea jucătorilor tineri astfel încât tranziția acestora către fotbalul de performanță să fie una cât mai coerentă și de succes.

Ilie Dumitrescu va ocupa funcția de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF și cluburile profesioniste din întreaga țară în ceea ce privește tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori.

