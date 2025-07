Cele aproape cinci decenii petrecute pe banca tehnică l-au adus pe Mircea Lucescu în poziția de a-și măsura forțele cu antrenori care au rescris într-un fel sau altul istoria fotbalului mondial. În fața unor s-a înclinat, pe alții i-a învins fie ca selecționer al României, fie în meciuri de foc din Serie A, fie în partide cu miză din cupele europene.

O listă care conține nume uriașe, care nu mai au nevoie de nicio prezentare: de la Enzo Bearzot, la Pep Guardiola și Arsene Wenger.



Prima și cea mai mare victorie, contra lui Enzo Bearzot

Prima mare victorie, dar și cea mai importantă, așa cum e descrisă chiar de către Lucescu a venit în primăvara lui 1983 în fața lui Enzo Bearzot, legendarul antrenor italian care a adus Squadrei titlul mondial din 1982.

La nici un an distanță (16 aprilie 1983) de la marea performanță a echipei în care strălucea Paolo Rossi, Bearzot și campionii mondiali ai Italiei au venit în România pentru celebrul meci din preliminariile EURO 1984. Istoria se știe, cu mingea mișcată de Balaci pentru Boloni și șutul care l-a păcălit pe Zoff și a adus singura victorie a României în fața unei campioane mondiale en-titre.



“Prima și cea mai importantă, cea mai frumoasă realizare, a fost atunci când am bătut Italia la București, 1-0. Aia a fost o realizare cu totul deosebită”

Mircea Lucescu, în 2024

Relația Lucescu - Bearzot începuse cu mult înaintea meciurilor directe din preliminarii, pe vremea în care actualul selecționer era mijlocașul echipei naționale. Ba chiar Bearzot a funcționat ca un model pentru român în prima parte a carierei acestuia:

"De la el am învăţat să fiu umil, am învăţat ce este smerenia şi să mă pun la dispoziţia jucătorilor pentru a-i ajuta în momentele dificile. Îi port un mare respect, iar din partea lui am primit bunăvoinţă faţă de un antrenor tână", spunea Il Luce în 2010, la trecerea în neființă a marelui strateg italian.

Trapattoni, învins cu ajutorul lui Răducioiu

Cariera internațională a lui Lucescu Senior a început imediat după Revoluție, la Pisa, într-un campionat italian care aduna la start cei mai buni străini ai momentului și care ducea tacticizarea la extrem. Acolo, selecționerul a dat peste o pleiadă de antrenori italieni de top, printre care și Giovanni Trapattoni, de șapte ori câștigător al Scudetto. Rivalitatea a început prost, cu un Inter - Pisa 6-3 în 1990, a continuat cu o nouă înfrângere și (Pisa - Inter 0-1) și un egal (Juventus - Brescia 0-0).

Pe 14 martie 1993, Trapattoni venea pe "Mario Rigamonti" ca oaspete al lui Lucescu. Și pleca învins, 2-0, după un gol al lui Florin Răducioiu și o altă pasă de gol oferită de atacantul român lui Marco Rossi.

Victoria nu avea să fie ultima în fața legendarului peninsular. Au urmat un Stuttgart - Șahtior 0-2 și un Șahtior - Salzburg 3-1, Lucescu terminând rivalitatea cu Trapattoni cu trei victorii, un egal și trei înfrângeri.



Victorie pe Camp Nou cu Guardiola

În cazul luptei cu Pep Guardiola, aceasta a fost de cele mai multe ori inegală din punct de vedere al bugetului și diferenței de valoare. Pep l-a învins pe Lucescu în primul meci direct (Șahtior - Barcelona 1-2 în grupele Ligii Campionilor 2008/2009), dar românul a reușit să-și ia singura revanșă în manșa retur.

Pe 9 decembrie 2008, ucrainenii au mers în Catalonia și au dat peste o echipă a Barcelonei din care au lipsit marile staruri. Și s-au întors cu o victorie de prestigiu, scor 3-2, după o dublă a lui Gladkyi și un gol al lui Fernandinho venit din pasa lui Răzvan Raț.

Cea mai dureroasă dintre cele cinci înfrângeri în fața lui Guardiola a venit în Supercupa Europei din 2009, când Șahtiorul lui William, Fernandinho și Luiz Adriano a rezistat 115 minute contra Barcelonei lui Messi, Xavi, Ibrahimovic și Henry. În cele din urmă, Pedro a marcat golul victoriei, din pasa lui Messi, și a trimis trofeul în vitrina lui Guardiola.



Două lecții de fotbal predate lui Zdenek Zeman

Printre puținii antrenori străini care și-au făcut loc în temutul campionat italian al anilor 1990, Lucescu și Zeman au avut două tipuri de confruntări: una când ambii conduceau echipe mici, alta când se aflau la cârma unor granzi din Serie A.

Pe 4 octombrie 1992, Zeman a venit cu Foggia și Dan Petrescu pe terenul Bresciei lui Lucescu, Sabău, Hagi și Răducioiu. S-a terminat 4-1 pentru "Brescia Romena", cu un gol al lui Răducioiu, un gol și o pasă decisivă în dreptul lui Gică Hagi și un assist pentru Dan Petrescu.

La șase ani distanță, contextul era schimbat. Lucescu îi antrena la Inter pe Ronaldo, Baggio, Zamorano și Djorkaeff, Zeman îi avea la Roma pe Cafu, Totti și Delvecchio. Rezultatul? 4-1 pentru Internazionale Milano în ceea ce avea să devină ultimul dialog fotbalistic între Lucescu și Zeman.



Amintiri de aur cu Vicente del Bosque

Pe 25 august 2000, Mircea Lucescu a câștigat întâiul său trofeu european, Supercupa Europei, și a făcut-o trecând de o echipă a lui Real Madrid (deținătoarea Ligii Campionilor) antrenată de Vicente del Bosque, omul care, ulterior, avea să semneze cele mai mari victorii din istoria fotbalului spaniol. Cu Hagi și Popescu vedete, Galatasaray a câștigat cu 2-1, la Monte Carlo, grație unei duble a lui Mario Jardel care a anulat reușita lui Raul.

Anul următor, Galata lui Lucescu a învins Realul lui Del Bosque, 3-2, în grupele Ligii, pentru ca trupa blanco să se răzbune pe "Santiago Bernabeu", scor 3-2.

L-a învins pe Ranieri în Italia și Anglia

Pe Claudio Ranieri, Lucescu l-a întâlnit în al șaptelea meci oficial ca antrenor al lui Pisa, în sezonul 1990/1991, într-un meci cu Cagliari. Echipa lui "Il Luce", fără staruri dar cu un tânăr Diego Simeone la mijlocul terenului, se impunea cu 1-0 pe teren propriu grație unui autogol al lui Ivo Pulga. Ranieri și-a luat revanșa la retur (Cagliari - Pisa 2-1, iar cele mai "fierbinți" confruntări au avut loc între Chelsea și Beșiktaș, în grupele sezonului 2003/2004 al Ligii Campionilor. Și atunci, la fel ca în Serie A, cei doi și-au împărțit victoriile, câte un 2-0 în deplasare.

Ultima confruntare directă, a șaptea, s-a desfășurat în optimile UCL 2010/2011, când Șahtiorul lui Lucescu a învins cu 3-2 pe terenul lui AS Roma. A fost succesul care i-a permis românului să egaleze scorul la general: câte trei victorii de ambele părți și un rezultat de egalitate.

Succes amar în fața lui Sven-Goran Eriksson

Cu regretatul antrenor suedez, Lucescu s-a întâlnit tot în Serie A și tot în ultimul deceniu al secolului trecut. A pierdut primul meci (Sampdoria - Brescia 1-0), apoi și-a luat revanșa în ultima etapă a stagiunii 1992/1993. Cu Hagi, Sabău și Răducioiu în teren, Brescia s-a impus cu 3-1 (ultimul gol marcat de Răducioiu), dar a retrogradat dramatic, terminând cele 34 de etape la egalitate cu Udinese, câte 30 de puncte, însă cu un golaveraj mai slab.

Tot contra lui Eriksson a reușit antrenorul român calificarea în semifinalele Cupei Italiei 1999 (Lazio - Inter 2-1 și Inter - Lazio 5-2), înfruntându-l ultima oară pe suedez într-un Lazio - Inter 1-0 în etapa a 22-a a stagiunii 1998/1999. Per total, a câștigat două dintre cele șapte partide cu Eriksson, pierzând trei și remizând două.