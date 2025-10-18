Daniel Popa și-a reziliat contractul cu Genclerbirligi și a revenit în România. Atacantul ajunsese în Turcia în februarie, după ce Gigi Becali îi reziliase contractul la doar 7 luni după ce l-a transferat de la U Cluj.

Daniel Popa: ”Chiar dacă am avut oferte, inclusiv din SuperLiga, nu am putut să le dau curs!”

Deocamdată, atacantul de 30 de ani se antrenează alături de Chindia Târgoviște, însă nu își dorește să semneze cu dâmbovițenii.

Popa a mărturisit că a primit mai multe oferte din Superliga României, însă, deocamdată, este decis să aștepte perioada de transferuri de iarnă pentru a-și găsi o nouă echipă, deoarece și-ar dori să meargă din nou în străinătate.

”În acest moment am mai mult timp liber. Mă antrenez cu cei de la Chindia Târgovişte, dar nu se pune problema să semnez. O să aştept perioada de mercato din iarnă.

Aşa cred că e cel mai bine. Eu am reziliat foarte târziu cu Genclerbirligi şi chiar dacă am avut oferte, inclusiv din SuperLiga, nu am putut să le dau curs pentru că s-a închis perioada de mercato.

Şi erau foarte puţine ţări în care puteam semna acum, de aia cred că cea mai înţeleaptă mişcare este să aştept până în iarnă, când voi avea alte oportunităţi. Îmi doresc să continui în străinătate, dar o să vedem în iarnă”, a spus Daniel Popa, conform Fanatik.

650.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Popa, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Daniel Popa: ”Păi, bă, ăla e fotbalist?”

În luna ianuarie, după o victorie cu UTA Arad, Gigi Becali îl făcea praf pe Daniel Popa, nemulțumit de randamentul atacantului.

”Pe Popa ar trebui să îl scoatem iar. În primul rând, n-ai văzut ce burtică are? Păi, bă, ăla e fotbalist? Păi nu are aliură de fotbalist’. Nu pot să îmi dau seama despre ce este vorba. Dă, mă, gol să faci meciul echipei ușor. Te-am băgaat, dă gol aici și gata. Chiar atât de slab să fii? Ai doi metri, ești puternic, cum pierzi toate mingile?”, spunea Gigi Becali despre Daniel Popa în luna ianuarie.

