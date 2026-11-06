Prezent la emisiunea Play On Sport vineri seară, moderată de Cristi Pintea, care i-a mai avut invitați și pe Mihai Mironică și Robert Niță în platou, Costel Pantilimon, singurul român cu titlu în Anglia în CV, a vorbit despre Brighton.

Fostul internațional s-a declarat surprins de jocul lui Brighton după nouă etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Premier League, și a sugerat că ”pescărușii” sunt de urmărit în noua stagiune.

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Costel Pantilimon a numit revelația sezonului: ”Sunt fascinat! Ar trebui să vorbim mai des de ea”

”Mult cred că ar trebui să vorbim de Brighton. Mi se pare în momentul de față că e revelația sezonului.

Iarăși, un meci de urmărit (n.r. Brighton - Brentford), apropo de echipele care nu spun nimic pe foaie, dar acum vorbim de două echipe care practică un fotbal superb. Sunt fascinat de ce produce Brighton, plus felul cum abordează meciul cu echipele mari.

E o echipă care va fi de urmărit sezonul ăsta. Nu știu cât va ține, că mereu se pune întrebarea asta. Când apare o surpriză, nu știi pentru cât timp”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

După nouă etape, Brighton e pe a treia treaptă a podiumului în clasamentul Premier League cu 19 puncte. Șase victorii, un egal și două eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Fabian Hurzeler.

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