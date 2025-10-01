Ianis Hagi s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut de Rangers și și-a găsit echipă abia în luna septembrie, motiv pentru care a ratat convocarea la naționala României pentru meciurile cu Olanda (amical) și Cipru (preliminariile CM 2026).



FRF, încredere totală în Ianis Hagi: ”Are valoare și poate decide un meci în fiecare moment”



Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi a bifat trei apariții în Superliga Turciei după ce a revenit în fotbal al Alanyaspor. În consecință, fiul lui Gică Hagi ar putea reveni și la prima reprezentativă.



Pentru selecționata lui Mircea Lucescu urmează meciurile cu Moldova (amical) și Austria (preliminariile CM 2026) din luna octombrie.



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a sguerat că Ianis Hagi este un jucător valoros și că poate decide în orice moment un meci. Oficialul a și dat exemplu partida cu Israel din preliminariile EURO 2024, încheiat 2-1, când Ianis a marcat golul victoriei și al calificării la turneul final din Germania.



”Dacă stai bine să te gândeşti, Ianis, când a jucat, a şi decis anumite calificări. A jucat, a făcut 2-1 şi ne-a liniştit pe toţi atunci. Nu am mai stat cu inima în gât că e 1-1 şi că se putea întâmpla orice. A marcat, a jucat bine.



Ianis e un jucător de valoare. E un jucător care face parte din galeria celor care pot decide un meci în orice moment”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit as.ro.



