"Hello, I am Wesley!" / "Care Wesley, de la Vaslui?" Farsă de zile mari în vestiarul Stelei 

Florin Lovin (40 de ani), triplu campion în România, de două ori cu FCSB (fost Steaua) și o dată cu Astra, și-a adus aminte cum prietenul său, George Ogăraru, l-a făcut, prin telefon, să-și facă iluzii. Actualul oficial de la CSA Steaua juca la Ajax Amsterdam, formație la care era coleg cu celebrul Wesley Sneijder, fost fotbalist de clasă al Olandei.

Cum a plecat pe fentă Florin Lovin

Pentru că se afla în vârf de formă, Florin Lovin a plecat pe fentă când l-a sunat... directorul de scouting al "Lăncierilor".

„Eram la Steaua și eram în cea mai bună perioadă a mea. Jucasem un meci cu Fiorentina, am făcut 0-0 în Champions League, jucasem foarte bine. După meci, la vreo două zile, eram la un mic dejun și sună telefonul: ‘Hello’, în engleză, ‘Sunt directorul de scouting de la Ajax, George ne-a dat profilul tău, știm că ești un băiat super ok, te-am urmărit 25 de meciuri, am fost impresionați, clar se va face o ofertă către Steaua. Te vom suna zilele tale să vedem pretențiile tale înainte să vorbim’.

"Hello, I am Wesley!" / "Care Wesley, de la Vaslui?"

Deja mă luaseră transpirațiile, aoleu. Deja mă gândeam: „mamă, 50.000 de euro pe lună, de la 5.000. Deja m-am realizat pe viață și eu și familia mea’. Pun mâna pe telefon și îl sun direct pe George: ‘Bă, dar nu spui nimic? Mă ții aici ca pe jar?’. Mă sună la vreo jumătate de oră, era Sneijder la telefon, se dăduse directorul de la Ajax. ‘Hello, I am Wesley’. Eu eram: ‘Care Wesley? De la Vaslui?’ Sneijder a spus: ‘It was just a joke, I was here with George'”, a povestit Florin Lovin, potrivit as.ro.

Wesley Sneijder (37 ani) și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist în 2019, la Al-Gharafa. Însă de-a lungul carierei mijlocașul olandez și-a trecut în CV cluburi importante din Europa, cum ar fi: Ajax, Real Madrid, Inter Milano, Galatasaray și OGC Nice.