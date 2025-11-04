Impresarul s-a arătat de-a dreptul uluit de faptul că afaceristul a putut "arunca" circa 60 de milioane de euro pe o echipă, FCU Craiova, care acum se află în colaps total, fiind exclusă de Federație.



Cunoscutul agent a analizat, pentru Fanatik, prăbușirea lui Mititelu, pe care l-a compătimit pentru "microbul fotbalului".



"Săracu’ Mititelu! Un om care a avut bani și i-a aruncat. Gigi (n.r. - Becali) a avut bani și i-a aruncat, dar de unde îi aruncă, intră din altă parte



Mititelu, să arunci 50-60 de milioane așa, ca să ai o echipă. Să fii unde ești, să stai numai în procese… Mai bine stăteai frumos, cu soția, familia, îi băgai la bancă și trăiai ca un boier! Vezi ce înseamnă microbul de fotbal?", a spus Ioan Becali.



FCU Craiova, exclusă și retrogradată



Echipa patronată de Adrian Mititelu, FCU 1948 Craiova, a fost exclusă de FRF din toate competițiile. Pe 10 septembrie, Comisia de Disciplină a decis retrogradarea echipei din Liga 3 în Liga 4, din cauza datoriilor imense, aplicând și o penalizare istorică, de 34 de puncte. Practic, clubul este nevoit să o ia de la zero, de la nivel județean.



La acel moment, Adrian Mititelu a reacționat virulent, transmițând pentru ProSport că decizia este "fără valoare juridică" și că a fost dată de "impostori".



"Mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu", spunea Mititelu. Afaceristul a precizat că familia sa a investit peste 100 de milioane de lei de la reînscrierea echipei, în 2017.

