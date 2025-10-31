În ultima perioadă s-a vorbit despre anumite tensiuni apărute la Universitatea Craiova și s-a vehiculat chiar că Mirel Rădoi ar putea pleca de la formația din Bănie.

Ioan Becali: ”Dacă Craiova nu câștigă cu Rapid, pleacă Rădoi!”

După meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi s-a arătat amuzat de acest zvon și a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are de gând să îi părăsească pe olteni.

Totuși, impresarul Ioan Becali este convins că Mirel Rădoi nu va mai continua pe banca formației din Bănie în cazul în care oltenii vor pierde derby-ul cu Rapid.

Agentul crede că situația financiară pe care o are Rădoi îi permite să nu își facă griji în cazul în care nu își va găsi un nou angajament imediat după despărțirea de Universitatea Craiova. Totuși, Ioan Becali crede că lui Rapid îi va fi dificil să se impună pe ”Ion Oblemenco”.

”E un meci în care una dintre echipe își pune amprenta pentru titlu. Dacă Rapid câștigă devin 90% optimiști. E un meci de 6 puncte, dar este greu la Craiova. Nu știu dacă Rapid poate bate acolo. Au rezistat la meciuri unde nu era presiunea de la Craiova.

Dacă nu va câștiga Craiova se vor întâmpla altele, mai multe decât zici tu. Dacă nu va câștiga, pleacă el. Rădoi e un tip mândru, e și sigur pe situația financiară, are bani, stă bine, nu are probleme. E și asta o presiune. Sunt jucători care și-au pus ca lumea banii în afaceri și alții care nu mai au”, a spus Ioan Becali la Fanatik.

