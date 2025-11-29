După ce Siyabonga Ngezana a greșit din nou decisiv în Europa League, i-a luat apărarea arătând cu degetul către două vedete din Premier League.



Eșecul suferit de campioana României pe terenul Stelei Roșii Belgrad, scor 0-1, a reaprins discuțiile despre siguranța defensivă a FCSB. Siyabonga Ngezana, aflat din nou în centrul atenției după o eroare care a costat echipa, a fost pus la zid de analiști.



Deși a admis că ipoteza unei lipse de concentrare este plauzibilă, Giovanni Becali a oferit un alibi surprinzător pentru stoperul roș-albaștrilor. Acesta a făcut o paralelă directă cu situația dezastruoasă din apărarea "cormoranilor", acolo unde staruri mondiale au prestații mult sub nivelul așteptărilor.



"Sunt varză amândoi! Mai rău ca Ngezana"



Impresarul a explicat că erorile lui Ngezana pălesc în comparație cu forma arătată de Virgil van Dijk și Ibrahima Konate. Becali a subliniat discrepanța uriașă dintre salariile colosale ale jucătorilor lui Liverpool și randamentul lor actual din teren.



"Ai văzut Liverpool în ultimele meciuri? Tu l-ai văzut pe Konate? Tu l-ai văzut pe olandez, pe Van Dijk? Sunt varză! Varză amândoi. Mai rău ca Ngezana.



Jucători de 80 de milioane, care câștigă 14-18 milioane pe an. Le-a reînnoit Liverpool contractul și uită-te ce e acolo", a tunat Giovanni Becali la Fanatik.



3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, potrivit transfermarkt.com. O pasă de gol și-a trecut în cont jucătorul sud-african în acest sezon, în cele 27 de meciuri disputate în tricoul campioanei.

