Gigi Becali vrea sa-si recupereze banii de la FCSB! Ce planuri are patronul in cazul in care rateaza cupele europene!

Patronul lui FCSB a discutat, dupa infrangerea cu Astra, despre ce se va intampla la echipa in cazul in care baietii nu se vor califica in cupele europene.

Gigi Becali a spus ca isi propune sa isi recupereze banii, transferand jucatorii importanti ai echipei.

"Asta se intampla. Vindem si noi ce vindem, ca am avut pe Man saptamana trecuta 2 milioane si inca 10 obligatoriu in decembrie. Sau daca nu 6 milioane pe 50%, dar nu l-am dat. Asa, il dau pe Man, il mai vand si pe Coman pe cateva milioane. Imi iau banii... Nici nu stiu de la ce echipa, ca nu mi-a spus-o. Doar atat stiu ca ei au mai mare prezenta in cupele europene si ca joaca in Liga Campionilor", a spus Becali.

In acest moment, dupa infrangerea cu Astra, FCSB este pe locul 4 in clasamentul din playoff-ul Ligii 1, fara sanse la titlu. Singurul trofeu la care mai pot spera "ros-albastrii" in acest sezon este Cupa Romaniei.