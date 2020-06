Reactia lui Dugandzic dupa ce a aflat de interesul lui Gigi Becali! "Astept meciul cu ei!" Atacantul e gata sa marcheze in poarta ros-albastrilor inaintea unui posibil transfer

Gigi Becali este interesat de Marko Dugandzic si a spus ca va pune mai multe intrebari despre el.

Atacantul croat de 26 de ani a ajuns la 8 goluri pentru Botosani in acest sezon de Liga 1 si Gigi Becali l-a luat in vizor.

Patronul FCSB-ului ar fi interesat sa il aduca la echipa si a recunoscut ca este incantat de evolutiile jucatorului.

Dugandzic spune ca viitorul lui se va decide dupa incheierea ultimei partide din acest sezon, iar pana atunci nu vrea sa comenteze.

Atacantul asteapta cu nerabdare meciul cu FCSB din etapa viitoare.

"A fost o victorie importanta pentru noi, pentru ca veneam dupa doua esecuri si este poate cel mai bun lucru care ni s-a intamplat. Avem acum o perioada mai lunga pentru odihna, suntem fericiti pentru aceasta victorie si asteptam acum meciul cu FCSB.

Nu vreau sa comentez (n. r. un posibil transfer la FCSB), pentru ca mai am cinci meciuri si vom vedea dupa ce se va intampla", a declarat Dugandzic dupa meciul Gaz Metan 0-2 Botosani, la Telekom Sport.

Gigi Becali: "Recunosc, Dugandzic e un jucator interesant"

Patronul FCSB-ului nu a facut inca nicio oferta pentru atacantul croat, insa este atras de calitatile fotbalistului:

"Nu i-am facut lui Iftime nicio oferta pentru Dugandzic, recunosc ca e un jucator interesant. O sa intreb in stanga si in dreapta despre el. Nu am facut nicio oferta. Vreau sa fie clar acest lucru. Vad ca lui Iftime ii place sa faca afaceri cu mine!", spunea Gigi Becali pentru ProSport.