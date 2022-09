Gigi Becali mai poate da o lovitură! Scouterii, în tribune la meciul FCSB - Anderlecht. Pe cine urmăresc

Scouterii celor de la Torino au ajuns în România și vor asista la confruntarea de pe Arena Națională dintre FCSB și Anderlecht.

Italienii speră să-i vadă la lucru, potrivit Prosport, pe Octavian Popescu și pe Darius Olaru, jucători pe care i-au ținut sub observație în ultima perioadă.

Așadar, Gigi Becali poate da o nouă lovitură pe piața transferurilor, după ce în vară l-a cedat pe Florin Tănase la Al-Jazera pentru suma de trei milioane de euro.

În plus Gigi Becali va mai încasa alte sase-șapte milioane de euro pentru calificarea FCSB-ului în grupele Conference League.

Gigi Becali a fost la un pas să-l vândă pe Olaru în această vară

Darius Olaru a fost dorit în perioada de mercato din vară de Sharjah FC, grupare din Emiratele Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu. Arabii erau dispuși să plătească cinic milioane de euro în schimbul fotbalistului de bandă.

Mutarea a picat însă după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League, deoarece Becali este convins acum că după câteva meciuri în Europa, valoarea lui Olaru va crește și va putea obține și mai mulți bani în schimbul acestuia.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, spunea Gigi Becali la PRO ARENA în luna iulie.