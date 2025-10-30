Atacantul considerat marea speranță a campioanei României a fost o țintă concretă pentru gruparea "rossoblu" înainte ca Gigi Becali să intervină decisiv pe piața transferurilor.



Clubul din Serie A îl monitoriza intens pe Stoian pe vremea când acesta evolua la Farul. Ba chiar Bologna și-a trimis scouterii în România, potrivit Digisport, pentru a-l urmări la un meci din Superliga, iar raportul întocmit a fost unul favorabil. Specialiștii italieni erau convinși că Stoian are toate calitățile necesare pentru a ajunge un jucător de prim plan în campionatul lor.



Însă, în timp ce Bologna analiza situația, Gigi Becali a fost alertat de interesul manifestat pentru tânărul atacant. Fără să stea pe gânduri, patronul FCSB a forțat transferul în ianuarie și a achitat 500.000 de euro. Ulterior, alte 400.000 de euro au plecat către Farul pentru răscumpărarea unor clauze contractuale, ridicând costul total al mutării la 900.000 de euro.



Clauză de 30 de milioane



Interesul Bolognei nu era întâmplător. Stoian primise deja recunoaștere internațională cu un an înainte, când publicația britanică The Guardian l-a inclus în prestigiosul top 60 al celor mai talentați fotbaliști născuți în 2007, alături de nume precum Lamine Yamal (Barcelona) sau Estevao (Chelsea).



Deși în acest sezon a prins puține minute la FCSB (210 minute în 10 apariții), Stoian a demonstrat eficiență, reușind să marcheze de două ori și să ofere o pasă de gol.



Gigi Becali este conștient de potențialul jucătorului și i-a fixat o clauză de reziliere uriașă, descurajantă pentru orice club: 30 de milioane de euro.



Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Stoian a fost om de bază la naționalele de tineret ale României în ultimii ani, reușind la vârsta de 17 ani (și 11 luni) să strângă deja zece meciuri în tricoul naționalei U19.

