Alarmă la FCSB! 9 jucători pot pleca gratis în 2026
Noul an bate la ușă, astfel că ne pregătim de perioada de mercato. Aruncăm un ochi și peste situația jucătorilor aflați pe final de contract, deoarece aceștia pot negocia cu oricine de la 1 ianuarie.

Într-o astfel de situație se regăsesc și nouă jucători de la FCSB. Pe listă avem atât rezerve, cât și jucători de bază ai campioanei din România.

FCSB riscă să piardă 9 jucători

Cei nouă jucători aflați pe final de contract sunt: Mihai Udrea (24 de ani, portar), Vlad Chiricheș (36 de ani, fundaș), Mihai Popescu (32 de ani, fundaș), Valentin Crețu (36 de ani, fundaș), Daniel Graovac (32 de ani, fundaș), Malcom Edjouma (29 de ani, mijlocaș), Florin Tănase (30 de ani, aripă), Denis Alibec (34 de ani, atacant) și Mamadou Thiam (30 de ani, atacant).

O parte dintre aceștia ar putea continua la FCSB și în sezonul 2026/2027. Este cazul, de exemplu, al lui Valentin Crețu și Florin Tănase, jucători foarte apreciați de patronul Gigi Becali, care și-ar dori să-i păstreze în vestiar.

În ceea ce-l privește pe Vlad Chiricheș, acesta lua în calcul o plecare încă din această iarnă, însă a fost convins să rămână până la finalul sezonului. În vară se va decide dacă experimentatul fundaș va continua sau nu sub comanda lui Elias Charalambous. În schimb, restul jucătorilor de pe listă au șanse mici să mai evolueze la FCSB și în sezonul următor.

FCSB încheie anul pe loc de play-out

Pentru prima dată în istoria Ligii 1, pauza de iarnă o găsește pe FCSB pe un loc de play-out. Campioana en-titre ocupă poziția a 9-a în clasament, cu 31 de puncte.

Lupta pentru accederea în play-off se anunță extrem de strânsă în acest sezon. Oțelul Galați și Universitatea Cluj împart locul 6, cu câte 33 de puncte, în timp ce UTA Arad și FCSB rămân și ele în cursa pentru primele șase poziții.

Și CFR Cluj încă mai speră să ajungă în play-off. Elevii lui Daniel Pancu au obținut două victorii în ultimele două runde, cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc și FC Botoșani, astfel că au ajuns la 26 de puncte.

Cert este că începutul anului viitor se anunță incendiar. Prima etapă din 2026 este programată pentru 17-18 ianuarie, în timp ce play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 14-15 martie. Ultima rundă din play-off se va disputa pe 23-24 mai 2026.

În zona de play-off se regăsesc acum Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo, FC Argeș și Oțelul Galați.

