Gheorghe Popescu a împlinit astăzi 58 de ani.

Președinte la Farul în prezent, Gică Popescu a făcut magie pe teren în timpul carierei sale fotbalistice. 

Fostul mare internațional român a fost legitimat de-a lungul timpului la Universitatea Craiova, Steaua București, PSV, Tottenham, FC Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo și Hannover 96.

Gică Popescu a împlinit 58 de ani! Turcii l-au descris în patru cuvinte

Cele mai multe apariții le-a bifat la Galatasaray, 178. Pentru turci, Gică Popescu și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și a oferit, pe deasupra, și nouă pase decisive! 

Aproape 16.000 de minute a înregistrat fostul jucător la Galata, care a scris și un mesaj pe rețelele social media cu ocazia zilei de naștere a lui Gheorghe Popescu.

”Astăzi este ziua de naștere a jucătorului nostru de neuitat, Gheorghe Popescu! La mulți ani, Gică!”, a scris Galatasaray.

Născut la Calafat, Gică Popescu a purtat banderola la FC Barcelona. La naționala României, fostul jucător a bifat 116 convocări și a înregistrat 16 goluri.

Cifrele lui Gică Popescu, potrivit Transfermarkt

  • Galatasaray: 178 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • PSV Eindhoven: 130 meciuri jucate, 25 goluri înscrise, 8 pase decisive
  • FC Barcelona: 94 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • US Lecce: 28 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Tottenham Hotspur: 27 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decsiive
  • Hannover 96: 14 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • Universitatea Craiova: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • FCSB: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Dinamo: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
