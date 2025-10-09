Gică Popescu a împlinit 58 de ani! Turcii l-au descris în patru cuvinte

Președinte la Farul în prezent, Gică Popescu a făcut magie pe teren în timpul carierei sale fotbalistice.

Jean Vlădoiu știe ce selecționer trebuie să aleagă naționala României: „Avem nevoie de un suflu nou!”

Ce s-a întâmplat la ultimul România - Moldova. A fost măcel la Chișinău!

Gigi Becali, replică pentru Gică Popescu: "El să știe că folosesc jucătorul dat de mine. Așa de bun a fost că l-am dat gratis"

Foto: Imago Images

Cele mai multe apariții le-a bifat la Galatasaray, 178. Pentru turci, Gică Popescu și-a trecut numele pe tabela de marcaj de opt ori și a oferit, pe deasupra, și nouă pase decisive!



Aproape 16.000 de minute a înregistrat fostul jucător la Galata, care a scris și un mesaj pe rețelele social media cu ocazia zilei de naștere a lui Gheorghe Popescu.



”Astăzi este ziua de naștere a jucătorului nostru de neuitat, Gheorghe Popescu! La mulți ani, Gică!”, a scris Galatasaray.



Născut la Calafat, Gică Popescu a purtat banderola la FC Barcelona. La naționala României, fostul jucător a bifat 116 convocări și a înregistrat 16 goluri.



Cifrele lui Gică Popescu, potrivit Transfermarkt

