Gică Hagi a dezvăluit numele echipei la care putea juca. "Nu m-au așteptat la aeroport"

După ce cartea a fost prezentată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, care a recreat vocea regretatului Cristian Țopescu, Gică Hagi a luat microfonul și a vorbit despre autobiografia sa.



”De ce ’Drumul Meu’? A început de la Săcele. Un copil care a iubit mingea, am iubit-o, m-am antrenat, am repetat, am muncit. Am avut șansa cea mai mare: am avut cei mai buni profesori, care m-au antrenat, m-au dezvoltat.



Nu mai vorbesc de colegii pe care i-am avut. M-au ajutat să fiu mai bun. Eu am jucat un sport colectiv, nu individual. Nu îmi place să vorbesc foarte mult de mine. În spatele meu au fost acei colegi care m-au făcut mai bun. Am realizat totul împreună. Echipa câștigă, jucătorul doar face diferența.



Cred că în drumul meu de mic și până acum, o coincidență sau nu, am plecat de la Constanța, m-am întors la Constanța. De ce ’Drumul meu’? Pentru că viața e simplă, e o călătorie. Cu oportunități multe și iei decizii ca pe teren. În criză de spațiu și timp ai foarte multe oportunități și trebuie să iei decizii. Nu sunt mereu bune. Important e că atunci când faci o sumă, să vezi numai lucrurile bune. Eu cred că am făcut mai multe decizii bune", a declarat Gică Hagi.