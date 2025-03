Cartea este disponibilă pentru precomandă la prețul de 399.00 lei și prezintă mai multe evenimente din cariera legendarului fotbalist.

Gică Hagi a lansat cartea ”Drumul Meu”

La evenimentul de lansare care a avut loc în Aula Magna la Academia de Studii Economice din București, au luat parte nume uriașe din fotbalul românesc precum Gică Popescu, Adrian Bumbescu, Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ioan Andone, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Bogdan Stelea, Ionel Ganea, Miodrag Belodedici sau Ciprian Marica.

După ce cartea a fost prezentată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, care a recreat vocea regretatului Cristian Țopescu, Gică Hagi a luat microfonul și a vorbit despre autobiografia sa.

”De ce ’Drumul Meu’? A început de la Săcele. Un copil care a iubit mingea, am iubit-o, m-am antrenat, am repetat, am muncit. Am avut șansa cea mai mare: am avut cei mai buni profesori, care m-au antrenat, m-au dezvoltat.

Nu mai vorbesc de colegii pe care i-am avut. M-au ajutat să fiu mai bun. Eu am jucat un sport colectiv, nu individual. Nu îmi place să vorbesc foarte mult de mine. În spatele meu au fost acei colegi care m-au făcut mai bun. Am realizat totul împreună. Echipa câștigă, jucătorul doar face diferența.

Cred că în drumul meu de mic și până acum, o coincidență sau nu, am plecat de la Constanța, m-am întors la Constanța. De ce ’Drumul meu’? Pentru că viața e simplă, e o călătorie. Cu oportunități multe și iei decizii ca pe teren. În criză de spațiu și timp ai foarte multe oportunități și trebuie să iei decizii. Nu sunt mereu bune. Important e că atunci când faci o sumă, să vezi numai lucrurile bune. Eu cred că am făcut mai multe decizii bune.

Totdeauna din înfrângeri înveți. A învăța înseamnă progres. Nu cred că nimeni se naște cel mai bun. Poți să devii dacă ești deschis. La noi trebuie să știi să înveți să lupți, să fii mai iute decât cei mai buni jucători. La națională m-am luptat cu cei mai buni, am învățat de la ei. Calitatea mea a fost că am fost ambițios și am vrut să fiu mai bun ca ei. La fiecare antrenament. Mi-a plăcut mingea și să câștig. Ambiția asta m-a făcut să îmi creez o carieră frumoasă și lungă”, a spus Gică Hagi.