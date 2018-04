FUZIUNE intre giulesteni! Academia si AFC au batut palma pentru palmaresul Rapidului!

Giulestenii negociaza o fuziune in urma careia ar urma sa ramana o singura echipa cu personalitate juridica.

Academia Rapid a invins CSA Steaua si conduce in liga a patra, insa clubul din Giulesti nu are personalitate juridica si Certificat de Identitate Sportiva, ambele necesare pentru liga a treia.

AFC Rapid a blocat pana acum in instanta toate incercarile Academiei de a obtine actele necesare, insa acum cele doua tabere au facut pace si urmeaza sa fuzioneze.

Presedintele AFC, Horia Manoliu, ar fi cazut la un acord cu Academia pentru a renunta la actiunile din instanta in schimbul unei functii in club si unei sume de bani.

"Da, sunt ceva discutii. Stadiul lor este de peste 50%. Sunt mai multe variante pe care le luam in calcul. Totul trebuie sa se incheie pana la finalul sezonului. Vom vedea ce se va intampla. Tot palmaresul estte la noi. Si vom recupera in curand si sigla cu vulturul. Cred ca cea mai buna solutie ar fi ca AFC Rapid, Academia si ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului sa ajunga la un acord", a declarta Manoliu in Gazeta Sporturilor.

Manoliu a fost director de marketing la Rapid in perioada in care clubul era detinut de George Copos.