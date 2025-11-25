La Federația Română de Fotbal s-a pus în acțiune un PR de predat la școlile de specialitate, de când în fruntea acestui for a ajuns Răzvan Burleanu, în 2014.

De mai bine de un deceniu, la FRF, principalul obiectiv e menținerea unei imagini impecabile. Din păcate pentru cei de aici, Ion Geolgău (64 de ani), fost mare fotbalist al Craiovei, a „pătat“ rău de tot imaginea instituției printr-un episod destul de urât.

Concret, potrivit dezvăluirilor făcute de Gazeta de Cluj, în septembrie, Geolgău, din postura de șeful scouterilor FRF, a avut conversații indecente cu mama unui junior pe WhatsApp. E suficient să redăm un singur mesaj trimis de Geolgău, pentru a explica despre ce a fost vorba: „Mi-ar fi plăcut o scenă de la duș, cu săpun, mult săpun pe tine“.

Federația l-a dat afară pe Ion Geolgău

Firește, după ce scandalul a ajuns în presă, cu capturi ale mesajelor trimise pe WhatsApp de angajatul FRF, acest for a fost obligat să desfacă rapid contractul lui Ion Geolgău. Ceea ce s-a și întâmplat deja. Federația a oficializat această decizie, după ce Golazo s-a interesat de soarta șefului scouterilor.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează că, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de Etică, aplicabile tuturor angajaților, ancheta internă a fost declanșată la momentul respectiv (n.red. - 20 septembrie 2025). Totodată, menționăm că între timp contractul dintre FRF și domnul Ion Geolgău a fost încheiat cu acordul părților. Totuși, ancheta internă este încă în desfășurare, iar concluziile acesteia vor fi anunțate în curând de Federația Română de Fotbal“, a transmis FRF.

