FRF infiinteaza o noua competitie. La ea vor participa 29 de echipe, impartite in 7 grupe

S-a aprobat structura nou-infiintatului Campionat National U13 feminin.

In cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF de pe 20 august s-a aprobat structura celei mai noi competitii juvenile pentru fotbalul feminin. Campionatul National U13 feminin va avea la startul acestei editii 29 de echipe. Acestea vor fi impartite in 6 grupe de cate 4 formatii si o grupa de 5 echipe. Mai departe, la turneul final se vor califica cele 7 castigatoare si cel mai bun loc 2, urmand ca in grupa de 5 formatii sa se anuleze rezultatele cu ultima clasata. De asemenea, Campionatul National U15 a inregistrat anul acesta o crestere a numarului de participanti de aproape 100%, ajungand la 42 de echipe.

In sezonul trecut, Liga 1 Feminin a fost castigata de Universitatea Olimpia Cluj, in timp ce Vasas Femina Odorheiu Secuiesc s-a impus in finala Cupei Romaniei Feminin. Cele doua serii din Liga 2 Feminin si promovarea in primul esalon au fost castigate de Selena SN Constanta si de AS Piros Security Lioness Arad. In cele trei serii din Liga 3 s-au impus Carmen Bucuresti, CN Nicu Gane Falticeni si CSM Targu Mures, in timp ce Campionatul National U15 a fost castigat de junioarele de la Universitatea Olimpia Cluj.

Infiintarea competitiei U13 este un prim pas al planului de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermediul cluburilor cu echipe participante in Liga I (masculin). Astfel, incepand cu sezonul 2020-2021, toate echipele care vor activa in Ligii 1 trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga 1. Echipele au posibilitatea de a semna un protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, caz in care echipa va participa in competitiile de junioare cu numele clubului de Liga 1 masculin.

De asemenea, reforma va continua si in urmatoarele sezoane, astfel:

Sezonul 2021-2022

- Cluburile din Liga 1 trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3).

- Trebuie sa aiba in continuare minim 20 de jucatoare inscrise in Campionatul National U15.

In ambele situatii se aplica varianta protocolului de colaborare: echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin in competitiile in care evolueaza.



Sezonul 2022-2023

- Inregistrarea a minimum 20 de jucatoare care sa joace in Campionatul National U15.

- Inregistrarea a minimum 15 jucatoare U13.

- Inscrierea unei echipe de Campionatul National de Senioare.

Pentru toate cele trei situatii prezentate mai sus se aplica, de asemenea, varianta protocolului de colaborare, caz in care echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin atat la nivel de senioare, precum si la junioare.